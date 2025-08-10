Prisión es evacuada por amenaza de uno de los incendios más grandes en la historia de Colorado

El incendio Lee ha obligado a evacuar a dos condados, incluyendo viviendas y una prisión de Colorado, mientras uno de los mayores incendios forestales más grande en la historia del estado continuaba creciendo, y los funcionarios advirtieron a los residentes de áreas remotas que estuvieran listos para irse.

Durante el fin de semana ya se habían emitido órdenes de evacuación para las comunidades montañosas, ya que el incendio Lee calcinó más de 167 millas cuadradas en los condados de Garfield y Río Blanco, con solo un 6% de contención. No se han reportado heridos ni daños estructurales.

Ante la amenaza, las 179 personas encarceladas fueron retiradas del Centro Correccional Rifle el sábado “por precaución”, según informó el Departamento Correccional de Colorado. Fueron reubicadas temporalmente a unos 240 kilómetros de distancia, en el Complejo Correccional Buena Vista, indicó el departamento.

El incendio Lee, que se extiende a través de árboles y maleza a unas 250 millas al oeste de Denver, es ahora el sexto incendio más grande en la historia del estado, según la División de Prevención y Control de Incendios de Colorado.

Más de mil bomberos están luchando contra el incendio, trabajando para mantener las llamas al oeste de Colorado 13 y al norte de County Road 5, dijeron las autoridades.

Los funcionarios de salud emitieron advertencias sobre la calidad del aire relacionadas con el humo del incendio de Lee y el incendio de Elk de 23 millas cuadradas (60 kilómetros cuadrados) que arde justo al este.

Los seis incendios forestales más importantes en la historia de Colorado, sumado el incendio de Lee, registraron más de 100,000 acres quemados durante su duración, y el incendio de Cameron Peak (2020) fue el único incendio que quemó más de 200,000 acres, según la División de Prevención y Control de Incendios de Colorado.

