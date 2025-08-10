Tiroteo en Baltimore deja seis heridos, entre ellos una niña de 5 años

Seis personas, entre ellas una niña de 5 años, resultaron heridas la noche del sábado durante un tiroteo en Baltimore, Maryland. El incidente tuvo lugar alrededor de las 8:45 p. m., en la intersección de las avenidas Spaulding y Queensberry, según informó el comisionado de policía Richard Worley en una conferencia de prensa.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas se encontraban reunidas al aire libre cuando un hombre armado abrió fuego contra el grupo.

La menor y otras víctimas fuera de peligro

Entre los heridos figuran cuatro hombres y dos mujeres. La menor sufrió una herida de bala en la mano que, según las autoridades, no pone en riesgo su vida. También resultaron lesionados una mujer de 23 años y tres hombres de 32, 33 y 52 años, todos con pronóstico estable.

La situación más delicada es la de un hombre de 38 años que fue sometido a cirugía y permanece en estado crítico. La gravedad de su condición llevó a que detectives de homicidios fueran llamados para reforzar la investigación.

Hasta el momento, no hay arrestos vinculados con el tiroteo y la policía continúa recabando testimonios y revisando material de vigilancia en la zona, reseñó Fox News.

Worley aseguró que las autoridades trabajan para identificar al responsable y llamó a los vecinos a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a resolver el caso.

