Acusan a dos mexicanos, residentes en Texas, de sobornar a funcionarios de Pemex

El Departamento de Justicia hizo oficial la acusación contra dos empresarios mexicanos, ambos residentes en Texas, de presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre 2019 y 2021, para manipular licitaciones y obtener millones de dólares en lucrativos contratos.

Por medio de sobornos, de alrededor de $150,000 dólares, los empresarios ofrecían artículos de lujo a los funcionarios de la petrolera, y fue así como obtuvieron contratos por, al menos, $2 millones 500,000 dólares.

Two Mexican Nationals Charged for Bribing State-Owned Energy Officials https://t.co/zfe0mYDhDZ — Criminal Division (@DOJCrimDiv) August 11, 2025

“Los acusados, ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos, presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, insistió.

Según documentos judiciales, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, de The Woodlands, Texas, ciudadano mexicano y residente legal permanente de los Estados Unidos, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, de Spring, Texas, ciudadano mexicano y residente legal permanente de los Estados Unidos, junto con otros, presuntamente conspiraron para pagar sobornos a funcionarios de PEMEX y PEP para obtener y retener negocios de PEMEX y PEP para empresas asociadas con Rovirosa.

Entre al menos 2019 y al menos 2021, Rovirosa, Ávila y sus cómplices presuntamente ofrecieron sobornos en forma de artículos de lujo, incluyendo Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos valiosos, a al menos tres funcionarios de PEMEX y PEP a cambio de que estos realizaran ciertas acciones para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios con PEMEX y PEP.

Estas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con PEMEX y PEP por un valor de al menos $2.5 millones de dólares. Además, según documentos judiciales, se alega que Rovirosa tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos.

De tal modo, Rovirosa y Ávila están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustanciales de la FCPA.

De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo.

Un juez federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Sigue leyendo:

–Mujer de Filadelfia enfrenta cargos por torturar y matar animales en vivo en Internet

–Hombre de Wisconsin condenado a prisión por distribuir video de un mono siendo torturado

–Arrestan a hombre en Arkansas que ocultó a su hijo en un armario cerrado con clavos