Comisión de Boxeo de Japón anuncia medidas tras muerte de dos peleadores

La Comisión de Boxeo de Japón anunció que tomará ciertas medidas luego de que los peleadores Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa fallecieran por lesiones cerebrales tras sus combates del pasado 2 de agosto en una cartelera en el Korakuen Hall de Tokio.

En una conferencia de prensa, Hagiwara Minoru -presidente de la comisión- expresó que investigarán lo sucedido y buscarán la forma de que los boxeadores no corran riegos en sus peleas.

“Comenzaremos a trabajar en todo lo que esté a nuestro alcance de inmediato, incluyendo la investigación y el esclarecimiento de la causa, así como la adopción de medidas de inmediato. Queremos avanzar lo antes posible”, dijo.

“El poder ofensivo del boxeo japonés actual es tremendo. Cada vez tenemos más boxeadores capaces de iniciar intercambios de golpes feroces desde el primer asalto. Quizás 12 asaltos puedan ser peligrosos“, agregó Tsuyoshi Yasukochi, secretario general de la comisión japonesa.

De hecho, tras los acontecimientos, la primera medida tomada por la Comisión Japonesa de Boxeo fue que todas las peleas de campeonato de la Federación Oriental y del Pacífico de Boxeo ahora serán de 10 asaltos en lugar de 12.

Recordemos que los boxeadores Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años, murieron tras sufrir lesiones cerebrales y fueron sometidos a una cirugía cerebral para tratar un hematoma subdural (acumulación de sangre entre el cerebro y el cráneo).

Kotari se desplomó en su esquina luego de empatar con Yamato Hata, campeón de peso superpluma de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico, mientras que Urakawa fue sacado de emergencia tras perder por nocaut en el octavo asalto ante Yoji Saito.

“Una vez más, recordamos el dolor de las familias y los implicados, y la gravedad de este asunto. ¿Cómo podemos eliminar los riesgos inherentes al deporte? Lo ocurrido esta vez es grave. Hemos recibido peticiones no solo de nuestros colegas, sino también de dentro y fuera del país, diciendo que si hay algo que podamos hacer, lo haremos. Nos gustaría colaborar con todos para evitar que se repita”, concluyó el secretario.

