El “beso” de Venus y Júpiter en Cáncer trae suerte para 4 signos

El 12 de agosto de 2025, el cielo nos regala uno de los eventos astrológicos más esperados del año: la conjunción de Venus y Júpiter en Cáncer, conocida también por los astrólogos como un “beso cósmico”.

Esta alineación no solo tiene un profundo significado espiritual, sino que también trae energía expansiva y afortunada para todos los signos, aunque 4 en particular sentirán su influencia de forma muy intensa: Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.

¿Qué significa la conjunción de Venus y Júpiter en astrología?

En astrología, una conjunción ocurre cuando dos planetas se encuentran en el mismo grado de un signo zodiacal, fusionando sus energías; de ahí que en astrología se le conozca como un “beso planetario”.

En este caso, Venus, planeta del amor, la belleza y la armonía, y Júpiter, planeta de la expansión, la abundancia y la buena fortuna.

Cuando ambos se unen en el signo de Cáncer, signo de las emociones, el hogar y la familia, se genera un poderoso impulso para fortalecer vínculos, atraer bendiciones y manifestar sueños relacionados con la estabilidad emocional y material.

Signos más afortunados con el “beso” de Venus y Júpiter en Cáncer

La astróloga Reda Wigle explicó en un artículo para el Post en línea, por qué estos signos son los más afortunados bajo la mirada de esta conjunción.

1. Aries

Para Aries, esta conjunción activa la cuarta casa, que rige el hogar, la familia y las raíces. Es un momento ideal para mudanzas, renovaciones o reconciliaciones familiares.

La energía de Venus y Júpiter te recordará que la seguridad emocional no limita tu libertad, sino que la fortalece.

Consejo astrológico: abre espacio en tu vida para lo que te brinde paz interior y proyecta tus deseos a largo plazo.

2. Cáncer

Si eres Cáncer, esta conjunción ocurre en tu primera casa, la del yo. Es como recibir una renovación energética que potencia tu magnetismo personal, tu intuición y tu capacidad para abrir puertas.

Te sentirás más seguro de ti mismo y listo para tomar decisiones que cambien el rumbo de tu vida.

Consejo astrológico: aprovecha para iniciar proyectos, mostrar tu talento y dar pasos firmes hacia lo que amas.

3. Libra

Libra sentirá esta alineación en su décima casa, relacionada con la carrera, el estatus social y la proyección pública.

Es una oportunidad dorada para cerrar alianzas estratégicas, obtener ascensos o iniciar un proyecto que te acerque a tus metas profesionales.

Consejo astrológico: no dudes en mostrar tu visión estética y tu sentido de justicia en cualquier negociación.

4. Capricornio

Para Capricornio, esta conjunción se posiciona en la séptima casa, la de las asociaciones y vínculos de confianza.

La energía favorece tanto el amor como los negocios, atrayendo personas que valoran tu esfuerzo y desean construir algo sólido contigo.

Consejo astrológico: invierte tiempo en relaciones que te inspiren y sumen a tu crecimiento personal y profesional.

