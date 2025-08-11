El legado de AOL llega a su fin con el cese del servicio de discado

A través de un comunicado, la compañía de servicio de internet y medios AOL Inc., anunció recientemente en su página web que ha decidido tras revisión de sus productos discontinuar su servicio por acceso telefónico.

La empresa anteriormente conocida como America Online que permitió en los 2000 acceso de internet en masa a millones de estadounidenses cesará su servicio de línea fija el próximo 30 se septiembre.

Aunque la compañía con sede principal en Nueva York ya había cambiado a banda ancha e internet inalámbrico; sin embargo, según datos del Censo de EE. UU. aun unas 160,000 personas seguían conectadas al servicio de telefonía.

De acuerdo con un portavoz de AOL este cambio no afectará los otros productos o servicios que ofrece la compañía ni tampoco a los demás suscriptores que actualmente acceden y disfrutan de sus planes de conexión.

AOL no solo se ha caracterizado por ser una figura clave de la cultura pop de los años 90 en Estados Unidos, sino que además a lo largo de estos años ha logrado vender en franquicias sus servicios a otras empresas alrededor del mundo.

