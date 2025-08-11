El tiempo de hoy en Dallas para este lunes 11 de agosto
Conoce cómo estará el tiempo en Dallas, Texas, para hoy lunes 11 de agosto. Antes de salir de tu casa, descubre el pronóstico meteorológico y las condiciones climáticas más relevantes para este día.
Este lunes 11 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 97 grados Fahrenheit (36ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se prevén pocas nubes. Por otro lado, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 6.84 millas por hora.
Durante la noche, la temperatura será de 77 grados Fahrenheit (25ºC), con una probabilidad de precipitación del 55%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.
Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.
En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:48 h y se marchará a las 20:17 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.
Pronóstico de Dallas para mañana
En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 79 y los 97 grados Fahrenheit (26 y 36ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 55% por la mañana, 25% por la tarde y 55% por la noche.
Clima en Dallas para los próximos 7 días
Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.
Temperatura promedio en Dallas
Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.
En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.
Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.
El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.
