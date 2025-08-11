Explosión en planta de acero de Pensilvania deja un muerto, dos desaparecidos y decenas de heridos

Una potente explosión ocurrida la mañana del lunes en la planta Clairton Coke Works de la siderúrgica US Steel, en las afueras de Pittsburgh, en Pensilvania, dejó al menos una persona fallecida, dos desaparecidas y decenas de heridos. Así lo informaron las autoridades del condado de Allegheny.

El estallido, que provocó una densa columna de humo visible a kilómetros de distancia, se registró en las instalaciones ubicadas en el 400 State Street, en Clairton, un municipio a unos 32 kilómetros al sur de Pittsburgh.

Los Servicios de Emergencia del condado confirmaron que equipos especializados trabajaron para liberar a personas atrapadas entre los escombros, de acuerdo con un comunicado publicado en Facebook.

Kasey Reigner, portavoz de los servicios de emergencia, detalló que muchas de las lesiones registradas no ponen en peligro la vida, aunque no se ha precisado un balance definitivo de víctimas.

Testigos narraron que la detonación se sintió a varios kilómetros. Zachary Buday, trabajador de la construcción que se encontraba cerca de la planta, comparó el sonido con un “trueno” que sacudió su pecho y el edificio donde estaba.

“Después vimos el humo oscuro elevándose desde la acería; sabíamos que algo grave había pasado”, relató a la cadena local WTAE-TV.

David B. Burritt, presidente y director ejecutivo de US Steel, dijo en un comunicado: “Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes para investigar la causa del incidente”.

“Casi 1300 hombres y mujeres dedicados trabajan a diario en la planta de Clairton, realizando su trabajo con la máxima seguridad. En momentos como este, los empleados de US Steel se unen para expresar su cariño, oraciones y apoyo a todos los afectados”, declaró en la misiva reseñada por ABC News.

Gobernador de Pensilvania despliega recursos estatales

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, confirmó que se produjeron “múltiples explosiones” y que se desplegaron todos los recursos estatales necesarios. “Los empleados heridos han sido trasladados a hospitales locales y las labores de búsqueda y rescate continúan”, señaló.

Multiple explosions occurred today at U.S. Steel Clairton Coke Works in Clairton, PA. Since then, my Administration has been in constant contact with labor leaders and local officials, and I’ve spoken with @ACE_Innamorato to reiterate that the Commonwealth is here to provide any… — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) August 11, 2025

El senador por Pensilvania, John Fetterman, visitó el lugar y sostuvo reuniones con directivos de la siderúrgica y representantes del sindicato del acero. “La situación es grave: hay una operación de rescate activa, docenas de heridos y, según la policía, al menos una persona desaparecida”, dijo.

Como medida preventiva, el Departamento de Salud del condado de Allegheny recomendó a los residentes en un radio de una milla de la planta que permanezcan en sus casas, cierren puertas y ventanas y activen los sistemas de recirculación de aire acondicionado.

Aunque no se detectaron niveles de contaminación superiores a los estándares federales, las autoridades insisten en mantener la precaución.

Un complejo clave para la industria siderúrgica

La planta Clairton Coke Works es la mayor productora de coque de Estados Unidos, un combustible esencial para la fabricación de acero. Opera 10 baterías de hornos y produce más de 4 millones de toneladas anuales, destinadas tanto al mercado comercial como a otras acerías de US Steel.

La instalación ha estado en el centro de debates medioambientales en el suroeste de Pensilvania por sus emisiones, y organizaciones como Breathe Project, que captó en video el momento de la explosión, han impulsado campañas para mejorar la calidad del aire en la región.

Por ahora, no se ha informado si la operación de rescate y las investigaciones afectarán la producción de la planta en el corto plazo.

Se espera que las autoridades ofrezcan más información a medida que se tengan más detalles de lo sucedido.

