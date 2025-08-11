Recuerdan a joven víctima de accidente de tráfico en Santa Ana

Decenas de personas asistieron a la kermés en honor a Leticia Placencia Alvarado. La foto de la víctima de un accidente de tráfico estaba colgando en la entrada del patio junto con unas flores blancas en el hogar de su tía en Santa Ana.

Los asistentes compraron tacos, pozole, aguas frescas, chivo, costillas de puerco y más con la meta de poder ayudar a la familia financieramente después del fallecimiento inesperado de Alvarado.

Intias Alfredo Alvarado Arias, el esposo de la fallecida, compartió que el apoyo de la comunidad fue increíble y enfatizó que Alvarado siempre fue una persona con un gran corazón.

“Leti fue una persona que hasta en los peores momentos sonreía. Ella nunca dejó de sonreír a nadie ni dejó de apoyar a nadie porque ella tenía un corazón grande. Lo que ella quería era abarcar más para ayudar a todo el mundo”, dijo Arias.

La latina de 32 años de edad falleció durante un accidente de tráfico hace una semana, donde un conductor, José Andrés Delgado, circulaba a alta velocidad en dirección norte por Main St., al sur de Warner Ave., en los carriles opuestos, según un comunicado del Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD).

Agregaron que varios vehículos que circulaban en dirección sur lograron evitar una colisión antes de que Delgado impactará a tres vehículos.

El 4 de agosto de 2025, aproximadamente a las 6:40 pm, la policía de Santa Ana recibió múltiples reportes de una colisión de varios vehículos en la calle Main y la avenida Warner.

Oficiales, junto con la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA), acudieron al lugar y vieron los resultados del accidente de cuatro vehículos.

Decenas de personas asistieron a la kermés en honor a Leticia Alvarado para apoyar a la familia. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Delgado y Alvarado, ambos residentes de Santa Ana, fueron declarados fallecidos en el lugar por los agentes de OCFA.

Cinco pasajeros de un tercer vehículo, de 39, 19, 18, 11 y 1 año de edad, fueron trasladados a un hospital local con lesiones leves.

El conductor y único ocupante del cuarto vehículo permaneció en el lugar y resultó ileso.

Actualmente, la Unidad de Investigación de Colisiones (CIU) del Departamento de Policía de Santa Ana está investigando el accidente.

Debido a lo imprevisto de los costos de un funeral y lo caro que resulta, la familia de Alvarado creó una página de GoFundMe y ralizó una kermés para recaudar fondos para sufragar los gastos.

“Letita estaba llena de vida, amor y bondad”, escribió la familia en la campaña de GoFundMe. “Tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier lugar y un corazón siempre dispuesto a ayudar a los demás. Su repentina partida ha dejado un vacío que las palabras no pueden explicar”.

El esposo de Alvarado compartió que es algo que nunca podrá superar. También enfatizó que perder a su esposa en segundos fue algo horroroso.

“A lo mejor estoy soñando o no sé, estoy viviendo la realidad de otra persona, pero no la mía… es algo que no puedo describir porque todavía la extraño y es algo que todavía no llega conmigo, la estoy esperando y es algo que no voy a poder [superar]”, dijo el esposo de la víctima.

Entre el 3 de febrero de 2025 hasta el 3 de agosto de 2025, hubo más de 613 accidentes de tráfico con heridos, de acuerdo con datos de Santa Ana.

La ciudad es la más densamente poblada del Condado de Orange y ocupa el tercer lugar entre las 13 ciudades con mayor población de California en accidentes de tráfico con lesiones o muertes de ciclistas, y el quinto lugar en accidentes de tránsito con peatones, según información de Santa Ana.

Para abordar el problema, la ciudad lanzó el Plan Visión Cero de Santa Ana donde la ciudad realizó un análisis para identificar los factores o patrones contribuyentes en los datos de colisiones, con el fin de localizar puntos críticos, tendencias a nivel municipal y las mejores prácticas en seguridad vial.

Esto permitirá identificar soluciones que transformen la red vial de Santa Ana en un lugar donde los usuarios puedan tomar decisiones de transporte y evitar errores imprevistos sin riesgo de lesiones graves o muerte.

Para ayudar

Si le gustaría apoyar a la familia de Alvarado puede encontrar la campaña de GoFundMe con el nombre de “In Memory of Leticia Placencia Alvarado: Funeral Fund”.