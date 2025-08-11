Senador Rubén Gallego visitó fábrica en Iowa y prometió luchar por mantener el sueño americano

Luego de que cientos de personas vitorearon al senador Rubén Gallego en una asamblea pública en el este de Iowa el sábado, mientras el demócrata de Arizona, en su primer mandato, criticaba el enorme proyecto de ley fiscal respaldado por los republicanos y firmado por el presidente Donald Trump, ahora acudió a una planta empacadora de carne en Marshalltown.

En su discurso en un ayuntamiento en esta ciudad del este de Iowa sobre el río Mississippi, dijo que: “Si somos el partido que les da esperanza, les da una oportunidad, y ellos saben que somos los que podemos luchar por ellos, nos apoyarán”.

I worked at a meatpacking plant—it’s tough. These people work long hours to provide for their families and live the American Dream.



We can’t forget about them. That’s why I stopped by the plant in Iowa to let these workers know I’ll always fight for them and their families. pic.twitter.com/1gjCsbcWzr — Ruben Gallego (@RubenGallego) August 9, 2025

Durante este emotivo encuentro, desde muy temprano, el senador Gallego se reunió a las 6 de la mañana del pasado viernes en una planta empacadora de carne en Marshalltown, Iowa, donde habló con los trabajadores en inglés y español sobre cómo les gusta el trabajo y cómo mantienen a sus familias.

Además, el demócrata destacó que también trabajó en una planta empacadora de carne cuando era más joven en Illinois para ayudar a su madre y sus hermanas, “De joven, trabajé en una planta empacadora de carne. Es duro. Estas personas trabajan muchas horas para mantener a sus familias y vivir el sueño americano”

“No podemos olvidarnos de ellos. Por eso visité la planta en Iowa para decirles que siempre lucharé por ellos y sus familias”, insistió.

En la industria empacadora de carne, es común encontrar una alta proporción de trabajadores inmigrantes, especialmente de origen hispano, provenientes de México, Centroamérica y Sudamérica. Estos trabajadores a menudo desempeñan tareas que incluyen el corte y empaque de la carne para su distribución.

Sin embargo, los trabajadores de empacadoras de carne a menudo enfrentan condiciones laborales difíciles y riesgos para la salud, por lo que diversos testimonios han referido como uno de los lugares más complejos.

Sigue leyendo:

• Gobernador de California firmó orden ejecutiva para mejorar salud mental de hombres y niños

• Newsom critica duramente a la administración Trump: “Estados Unidos está en reversa”

• Xavier Becerra: “Soy el más preparado para gobernador de California”