Tragedia en Maryland: seis muertos, incluidos cuatro niños, en incendio residencial en Waldorf

Un devastador incendio cobró la vida de seis personas, entre ellas cuatro menores de edad, en la madrugada del domingo 10 de agosto en Waldorf, una localidad del condado de Charles, Maryland.

El Departamento de Bomberos Voluntarios de Waldorf recibió el reporte del incendio alrededor de las 8:40 a. m., movilizando a varias unidades de los condados aledaños para atender la emergencia. Según informaron las autoridades, en la vivienda residían nueve personas.

Cuando los equipos llegaron a la escena, el fuego ya se había propagado con gran intensidad, dificultando las labores de rescate. Un adulto logró escapar por sus propios medios y otros dos residentes no se encontraban en la casa al momento del siniestro.

Las autoridades confirmaron que las víctimas son dos adultos y cuatro niños. Sus identidades no han sido reveladas mientras avanza el proceso de notificación a familiares. La magnitud de la tragedia ha sacudido a los vecinos y a los miembros del cuerpo de bomberos, acostumbrados a enfrentar emergencias, pero no a pérdidas humanas de esta escala.

“En el condado de Charles, tenemos incendios de vez en cuando, pero con esta pérdida de vidas… esto es bastante devastador”, expresó Bill Smith, portavoz del Servicio de Bomberos Voluntarios y Servicios Médicos de Emergencia del condado, en declaraciones citadas por ABC News.

Causas bajo investigación

El Jefe de Bomberos del Estado de Maryland indicó en una publicación en X (antes Twitter) que, hasta el momento, no hay indicios de que el incendio haya sido provocado intencionalmente. Sin embargo, los investigadores continúan en la escena para determinar el origen del fuego y las circunstancias que contribuyeron a su rápida propagación.

Equipos forenses y de investigación trabajan junto a peritos en incendios para examinar restos de la estructura y entrevistar a posibles testigos.

Tras el siniestro, organizaciones comunitarias y vecinos han comenzado a coordinar esfuerzos para brindar apoyo a los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Se espera que en las próximas horas se activen campañas de recaudación de fondos para cubrir gastos funerarios y necesidades inmediatas de los afectados.

