Dos mujeres halladas muertas en Carolina del Sur: las autoridades investigan un doble homicidio

Las autoridades del condado de Sumter investigan la muerte de dos mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados el viernes 8 de agosto en un área rural y boscosa cercana a Richbow Road, en la localidad de Rembert, en Carolina del Sur.

El descubrimiento fue realizado alrededor de la 1:17 p. m. por un propietario, quien alertó de inmediato a la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter. Según el comunicado oficial, los cuerpos parecían haber sido colocados en el lugar.

El sheriff Anthony Dennis, presente en la escena junto a los investigadores, calificó las muertes como “sospechosas” y señaló que se espera contar con los resultados de las autopsias para determinar la causa y la hora aproximada del fallecimiento.

Identidad de las víctimas

Las víctimas han sido identificadas como Kristen N. Grissom, de 38 años, oriunda de North Charleston, y Christine Marie McAbee, de 35 años, residente de Walterboro, ambas en el condado de Charleston, a más de 100 millas del lugar del hallazgo.

La Oficina del Forense del Condado de Sumter confirmó que las muertes están siendo investigadas como homicidios.

Las autopsias están programadas para realizarse el martes 12 de agosto en la Universidad Médica de Charleston. Las familias de las víctimas ya han sido notificadas.

El sheriff Dennis afirmó que el incidente parece aislado y que no existe un peligro conocido para el público en general. Para fortalecer la investigación, la División de Policía de Carolina del Sur ha sido solicitada para brindar apoyo.

Las autoridades instan a cualquier persona con información relevante a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter al 803-436-2000 o a través del sitio web http://www.p3tips.com, donde se puede permanecer anónimo y tener la oportunidad de recibir una recompensa.

