Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de agosto de 2025

LEO

Prepárate porque se te vienen cambios buenazos que no solo te llenarán el corazón, también te van a dejar unos buenos pesos en la bolsa. Tu ambición andará desatada, pero en lugar de frenarte, será la chispa que te dé estabilidad y seguridad. Vas a descubrir quién vale la pena tener a tu lado y quién no sirve ni para un rapidín de madrugada. Un viaje o salida con amigos o familia se asoma, y ahí mismo podría terminar en fiestón, borrachera y risas de esas que curan hasta el mal de amores. Eso sí, no le des espacio a más mentiras, empieza a vivir de verdad, no de lo que otros inventan.

Ojo con ciertos cambios en el trabajo, porque no todos pintan para bien; mantente atento y defiende lo tuyo. Ámate más antes de bajar tu valor como si estuvieras en oferta de liquidación, sobre todo por alguien que solo te ha dado dolores de cabeza y arrugas en la frente. Cuida tu integridad y la forma en que miras la vida, porque si te dejas manipular por familiares dramáticos, vas a terminar metido en líos bien tontos. Lo bueno es que en lo laboral se ve mejora, y un cambio de casa o ciudad se perfila como la movida perfecta para darle la vuelta a tu historia y renovar tu entorno.

VIRGO

Se viene una oportunidad de oro para viajar y abrirte a nuevas experiencias. Si tienes pareja o andas saliendo con alguien, prepárate para una ola de celos e inseguridades que podrían poner a prueba su relación. Y ni se te ocurra caer en chismes de familia, porque si les das importancia, ahí mismo te vas a quedar estancado. Cuidado con prestar dinero, porque podría no regresar ni en estampitas.

En el amor, conocerás personas que te harán ver que no todo el mundo merece un asiento en la primera fila de tu vida. Un romance fugaz o una propuesta indecente podrían sacudirte las ideas, pero ojo, no corras sin ver el camino. Deja de ventilar tus planes a los cuatro vientos, hay gente que nomás está esperando para meterte el pie y sabotear lo que tanto has planeado. Aprende a confiar en lo que te llena el corazón y el alma, y si te equivocas, pues ni modo, la vida sigue y siempre habrá más intentos. Ahora es tu momento para reír, viajar y cerrar la puerta a quien no aporta nada más que preocupaciones y malos ratos.

LIBRA

Habrá días en los que vas a pensar que mejor no te hubieras levantado de la cama, pero justo ahí aprenderás que no siempre hay que esconder la mano cuando ya aventaste la piedra. Mucho ojo con infecciones de garganta y con las comadres que parecen estación de radio, llenas de chismes y mala vibra. Aprende del pasado, no repitas errores que ya te costaron caro. Recuerda que solo tienes una vida, así que no la desperdicies lamentándote; vívela como si cada momento fuera el último.

No dejes que tus sueños se apaguen por culpa de gente envidiosa que te quiere ver caído. Tienes personas alrededor que se relamen nomás de pensar en verte mal, pero depende de ti si les das el gusto o no. Cuidado con caídas y golpes tontos. Si tienes pareja, todo va bien, pero todavía hay asuntos del pasado que podrían resurgir y hacerles ruido; hablen las cosas claras antes de que se conviertan en fantasmas difíciles de espantar.

ESCORPIÓN

Es hora de aprender a decir “no” sin sentir culpa, y de reconocer tu propio valor. No permitas que nadie robe tu paz ni tus ganas de seguir creciendo. Una mala noticia podría quererte arruinar el día, pero tú eres más fuerte que eso. Evita caer en venganzas que solo te dejarán más vacío, sobre todo contra personas que un día te tendieron la mano. Podrías revivir un capítulo del pasado que te costó sudor y lágrimas superar, así que mantén los ojos bien abiertos.

Una entrada de dinero inesperada llegará como caída del cielo, y será clave que la uses con cabeza fría para que te rinda y hasta te ayude a arrancar algún negocio. No descuides tu físico ni tu salud; ya no estás para postergarte más. En lo laboral pintan propuestas jugosas, y en la familia una noticia de embarazo pondrá a todos de cabeza. Cambia tu humor para mejor y recuerda que, aunque a veces tú mismo seas tu peor juez, también eres tu mayor motor para salir adelante.

ARIES

Ya es hora de que confíes en tu atractivo natural, porque puedes tener a quien quieras sin andar rogando ni arrastrándote detrás de alguien que no te da ni las sobras de su amor. Viene una noticia relacionada con pagos o dinero que te pondrá a mover fichas, y un familiar podría enfermar, así que mantente atento. Ojo con un amor del pasado, porque está a punto de tocarte la puerta con la misma cantaleta de siempre.

Este es el momento de apostar por ti, de dejar de escuchar chismes de vecindario y mucho menos de esa gente que lo único que busca es bajarte la energía. Vigila tu dieta, porque la báscula te podría dar un susto en estos días. Cambia la actitud pesimista que a veces te cargas, porque lejos de ayudarte te hunde y aleja de tus metas. Un ajuste en tu carácter te permitirá poner orden en tus días y encontrar un balance. Y recuerda: querer caerle bien a todo el mundo no es tu fuerte, y si lo intentas, podrías acabar perdiendo más de lo que ganas.

TAURO

Tu familia es tu tesoro más grande, no los descuides porque en estos días necesitarán de ti más que nunca. Una amistad podría enfrentar problemas legales, y se asoma un cambio de casa tuyo o de algún familiar. Las finanzas mejoran, y comprenderás que un verdadero amigo no es el que está solo en las pachangas, sino el que aparece cuando más lo necesitas.

No es momento para amores de una noche, sino para enfocarte en relaciones que quieran quedarse en tu vida y darte paz. Evita malinterpretar palabras de algún familiar, porque podrías herir a quien no tiene vela en el entierro. Si tienes pareja, podría estar llena de dudas pero sin saber cómo expresártelas, así que es momento de sentarse a hablar sin filtros. Un chisme de infidelidad en la familia podría alterarte el ánimo, así que cuida tus reacciones. Esta temporada es ideal para planear tu futuro y empezar a trabajarlo, pero no permitas que críticas tontas de otros te hagan sentir menos de lo que realmente vales.

GÉMINIS

Se vienen días de revelaciones, de entender por fin el porqué de muchas cosas que te tenían dando vueltas en la cabeza. No des explicaciones a quien no las pide, y mucho menos intentes aparentar algo que no eres para agradar a personas que solo quieren sacar provecho. Tu intuición se afilará, y no solo detectarás mentiras, también verás la falsedad desde lejos.

Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, y que lo que es para ti llegará cuando debe llegar. No es momento de retroceder ni de vivir del pasado. Días de calma y paz interior te harán notar que muchas preocupaciones eran puro tiempo perdido. Aprende a decir “no” sin remordimiento, y enfócate en ti y en lo que de verdad vale la pena. Este es un tiempo de reflexión y de priorizar tu bienestar antes de querer resolverle la vida a medio mundo. Al final, tu paz es tuya y no tiene por qué ser moneda de cambio.

CÁNCER

Las cosas pasaron como debían pasar, así que deja de martillarte la cabeza con el “qué hubiera sido”. En el amor, se acercan personas que te harán ver que la vida es bonita y que hay que disfrutarla al máximo. Comprenderás por qué ese plan que tenías no se dio, y verás que en realidad fue lo mejor.

Ponle un alto a quienes quieran pasarse de la raya contigo; perdonar errores repetidos solo hará que la herida sea más grande la próxima vez. Tu carácter explosivo podría lastimar a quienes más quieres, así que respira antes de hablar o reaccionar. Ojo con cambios repentinos en tu economía, porque podrías gastar en cosas innecesarias. No permitas que nadie te quite la paz que tanto trabajo te costó conseguir. Este es un momento para poner límites, cuidar tus recursos y proteger tu corazón como lo que es: un tesoro que no cualquiera merece.

PISCIS

Se vienen días de cambios que te van a mover el corazón y la agenda. El amor empezará a fluir de forma bonita: si andas saliendo con alguien, hay altas probabilidades de que eso se convierta en algo estable que te dé paz y tranquilidad. Has tenido buenos romances, pero muchas veces las circunstancias o el mal timing han hecho que las cosas no funcionen. Por eso ya no creas en promesas de saliva ni en discursos de novela barata: el que te quiera tendrá que apostar todo por ti o que mejor se quite del camino.

Habrá días en que te sientas bajoneado o con la sensación de que no avanzas, pero no te castigues; dale tiempo al tiempo para que todo se acomode. Ojo con las noticias sobre dinero: podrías perder algo de lana por no hacer cuentas claras o por invertir donde no debías. Aprovecha para arreglar papeles, cerrar trámites y hasta planear un viaje que podría traerte nuevas oportunidades. Cree en ti, en tu instinto y en tu capacidad, porque si te lo propones, lograrás lo que se te antoje.

ACUARIO

Bájale tres rayitas a tus cambios de humor, porque últimamente ni tú te aguantas y eso ha hecho que gente valiosa se aleje. Se asoma un amor del pasado, pero no viene a traerte paz, sino a revolverte el presente con puro drama. Además, una persona de piel blanca anda metiendo tu nombre en chismes que podrían afectarte más de lo que crees.

Es momento de soltar lo que te lastima y despedirte de recuerdos que ya no suman nada. Cierra el baúl del pasado, deja de vivir de rodillas y empieza a ver tu vida con otra perspectiva. En estos días será clave que cuides tu entorno y te mantengas firme frente a cualquier intento de manipulación emocional, sobre todo de quienes ya demostraron que no saben cuidarte. Si aprendes a poner límites y a hablar claro, evitarás que la misma historia se repita.

CAPRICORNIO

No cargues problemas ajenos como si fueran tuyos, cada quien que se rasque con sus propias uñas. Aunque tu sentido del humor siempre ha sido un imán para que la gente disfrute tu compañía, en los últimos meses te has vuelto más selectivo y eso no es malo; simplemente ahora valoras tu tiempo y energía.

Prepárate, porque no bastará con decir la verdad: tendrás que mostrar pruebas para respaldar lo que afirmas, ya que hay gente que no te mira con buenos ojos y está buscando cómo fregarte o quitarte lo que te pertenece. Cuida tu salud emocional, porque podrías derramar lágrimas por personas que no valen ni el gasto del Kleenex. Ojo con un amor del pasado que podría querer colarse de nuevo en tu vida, provocando problemas innecesarios. Este es momento de proteger lo que es tuyo, mantener la cabeza fría y no darles a tus enemigos la satisfacción de verte caer.

SAGITARIO

Este es tu momento para ponerte las pilas y enfocarte en lo que realmente mueve tu vida. Cuidado con una traición que podría venir de alguien cercano, ya sea una amistad o incluso tu pareja. También mantente alerta con caídas o golpes tontos que estarán al acecho.

En no más de dos semanas se materializarán cambios positivos que beneficiarán tanto tu economía como tu vida sentimental. Si estabas sin pareja, se abre la posibilidad de iniciar algo serio con alguien que ya conoces o con quien empezarás a salir. Si tu salud te tenía preocupado, vienen mejoras, pero también es tiempo de cuidarte más: estás en una etapa en la que o maduras o maduras, porque si no, la vida se te va a ir en puras vueltas y no vas a lograr nada. Aprovecha el impulso de estos días para tomar decisiones valientes, cerrar ciclos y empezar lo que de verdad quieres.