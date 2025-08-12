Mujer exhibida en video por negarse a pagar extorsión a un grupo criminal murió torturada

La maestra jubilada Irma Hernández Cruz, plagiada por un grupo criminal al no pagar extorsión en Veracruz murió por tortura, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

“La privación de la libertad de la víctima, quien era mayor de 60 años, fue llevada a cabo por dos o más personas, de manera violenta y con el propósito de obtener un beneficio”, indicó la dependencia.

“Alterando su salud por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, lo cual ocasionó su muerte”, agregó.

El 18 de julio un grupo del crimen organizado plagió a Irma Hernández, quien trabajaba como taxista para mejorar sus ingresos, e intimidar a quienes como la maestra se negaran a ser extorsionados.

Después de varios días desaparecida y tras aparecer en un video esposada y de rodillas, rodeada de hombres armados, el cuerpo de la maestra, y también taxista, Irma Hernández Cruz fue encontrado en un rancho de la comunidad de Buenos Aires, Veracruz. @franciscozea @ImagenZea pic.twitter.com/6ioswhiEdH — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 25, 2025

“Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega, paguen su cuota como debe de ser con ellos y dejen de andar con los charros (sindicatos), que sólo los extorsionan, o van a terminar como yo”, dijo la señora Irma en una grabación en la que se encontraba rodeada por hombres con armas largas.

Casi una semana después fue hallada muerta, y la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dijo en una entrevista radiofónica que Irma Hernández había muerto de un infarto, eso sí, por la violencia de la que fue víctima.

Posteriormente la mandataria estatal insistió en que la taxista murió de un ataque cardíaco, “les guste o no”.

“Es de miserables, de miserables a una familia enlutada, porque hay una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo, pero aquí está el doctor que hizo la necropsia, aquí está, y la maestra fue violentada, eso lo dije, fue violentada, después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto, les guste o no les guste”, expresó ante cuestionamientos.

