Trump reubica los retratos de Obama y Bush lejos de la vista de quienes visitan la Casa Blanca

El presidente Donald Trump giró instrucciones para montar los retratos de los exmandatarios Barack Hussein Obama II y George H. W. Bush lejos de la vista de quienes llegan a visitar la Casa Blanca.

La imagen del demócrata pasó de ocupar una ubicación prominente en la entrada, a ser colocada en la parte superior de la Gran Escalera de la residencia, encima del retrato de Dwight D. Eisenhower, que está escaleras arriba desde los retratos de George H. W. Bush y George W. Bush. Dicha área del inmueble no resulta accesible al público.

La pintura fotorrealista de Obama es una obra creada por el artista Robert McCurdy, la cual parece incomodarle a Trump, pues es la segunda ocasión que pide cambiarla de sitio.

De hecho, en abril, en el sitio donde había permanecido durante años fue colocada una pintura de Trump levantando el puño recreando el día en que se salvó de ser asesinado por un estudiante en Butler, Pensilvania.

Temporalmente, el retrato del afroamericano se trasladó al Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, pero ahora en su nueva ubicación, únicamente puede ser visto por miembros de la familia presidencial, agentes del Servicio Secreto y un número limitado de personal.

Donald Trump ha establecido su propio protocolo para ubicar los retratos de sus predecesores en la Casa Blanca. (Crédito: Alex Brandon / AP)

De acuerdo con el protocolo de la Casa Blanca, los retratos de los exjefes de la nación más recientes deberían estar colocados en el lugar más destacado del recinto, esto con el objetivo de poder ser admirados por los invitados que acuden a los eventos oficiales y por los visitantes durante los recorridos turísticos ofrecidos con el objetivo de conocer un poco de la historia de la nación.

No obstante, la administración federal en turno parece guiarse por criterios diferentes, lo cual salta a la vista, pues casi siete meses después de haber concluido la presidencia de Joe Biden, su retrato brilla por su ausencia en la Casa Blanca.

Los detractores de Donald Trump consideran que haber reubicado la pintura de Barack Obama obedece a su reaparición en las campañas despotricando en su contra para apoyar en la recaudación de fondos primero a Joe Biden y después a Kamala Harris. Esto sin contar que el demócrata de 64, otra vez, está buscando recursos para fortalecer a su partido de cara a las elecciones intermedias.

Con respecto a la familia Bush, existe un claro distanciamiento con Trump, el cual se notó al desairarlo dejando de asistir al almuerzo que el magnate neoyorquino ofreció después de su ceremonia de investidura.

