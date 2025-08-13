¿Cómo personalizar Google Search para recibir las últimas noticias de La Opinión?

Hace poco Google lanzó una función que cambia las reglas del juego: se llama “Preferred Sources” o Fuentes Preferidas. Esta funcionalidad te permite personalizar los resultados de noticias en Google Search para que tus medios favoritos aparezcan con más frecuencia. Así, si eres de los que confían en La Opinión, puedes priorizar su contenido y estar al día sin perderte las historias que más te importan.

La novedad ya está disponible en Estados Unidos e India, y se espera que llegue a más regiones durante el año. Lo mejor es que no se trata de una experiencia aislada: puedes elegir todas las fuentes que quieras, y si ya participaste en las pruebas anticipadas (Labs), tus elecciones anteriores se mantendrán automáticamente.

Lo más interesante es que, aunque le des prioridad a La Opinión, Google continúa mostrando contenido de otros medios, así no te pierdes perspectivas variadas. Además, los artículos favoritos pueden verse en un carrusel aparte llamado “From your sources”.

Cómo configurar La Opinión como tu fuente preferida en Google Search (en el móvil o desktop)

Configurar La Opinión como uno de tus medios preferidos en Google Search es realmente sencillo y rápido. Lo primero que debes hacer es buscar un tema actual, algo de lo que estén hablando todos (puede ser una noticia de último momento). Cuando aparezca la sección Top Stories (Noticias destacadas), verás un icono—como una estrella o similar—que activa las “Fuentes Preferidas”. Al hacer clic ahí, puedes buscar el nombre de La Opinión o incluso insertar su URL, seleccionarla y luego actualizar la página.

Tan pronto como lo hagas, los artículos de La Opinión empezarán a aparecer más arriba en los resultados de noticias cuando publiquen contenido relevante. Aparecerán con un distintivo tipo estrella en las tarjetas y, si los resultados lo permiten, también en un carrusel exclusivo llamado “From your sources”.

Todo el proceso funciona igual en móviles y en computadoras, y no hay un límite en la cantidad de fuentes que puedes elegir. Así que si quieres, puedes agregar solo La Opinión o combinarla con otros medios que disfrutes.

¿Qué cambia una vez que activas La Opinión como fuente preferida?

Una vez que tienes a La Opinión como favorita, Google le da más visibilidad en tus búsquedas de noticias relevantes. Esto significa que si, por ejemplo, buscas “últimas noticias del condado” o alguna noticia local, los artículos de La Opinión aparecerán primero, muchas veces encabezando la sección Top Stories. Además, si hay una sección “From your sources”, es probable que veas contenido exclusivamente de La Opinión ahí, sin necesidad de buscar mucho más.

