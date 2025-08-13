Incluir al menos 5 porciones diarias de frutas y verduras reduce riesgos de enfermedades no transmisibles

Consumir al menos cinco porciones diarias de frutas y verduras reduce significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer y otras condiciones crónicas.

La recomendación, respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varios estudios científicos, es la ingesta diaria de cinco porciones o al menos 400 gramos de frutas y verduras, que se asocia con una menor mortalidad por todas las causas, especialmente por enfermedades cardiovasculares.

Estudios indican que comer esta cantidad puede reducir el riesgo de muerte en un 30%, con beneficios adicionales si se aumenta la ingesta incluso más allá de cinco porciones, especialmente priorizando las verduras.

Consumo de frutas y verduras

Las frutas y verduras aportan nutrientes esenciales, como vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, que son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo y para la prevención de enfermedades.

Además, su consumo favorece la salud digestiva y ayuda a controlar el peso corporal, lo cual contribuye a la reducción del riesgo de enfermedades crónicas.

Se recomienda incluir una variedad de frutas y verduras frescas en la dieta diaria, combinarlas en comidas, snacks y batidos para facilitar su consumo.

Beneficios

Reducción de enfermedades. Se ha demostrado que un mayor consumo de frutas y verduras está asociado con una menor mortalidad y un menor riesgo de enfermedades no transmisibles.

Proveen fibras. Las frutas y verduras son ricas en fibra, lo que ayuda a la salud digestiva, reduce el riesgo de estreñimiento y puede contribuir a la prevención de enfermedades como la diverticulosis.

Contienen vitaminas y minerales. Estos alimentos son una excelente fuente de vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo, incluyendo vitaminas A, C y E, así como magnesio, zinc y fósforo.

Antioxidantes. Muchas frutas y verduras contienen antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Salud ocular. Algunos estudios sugieren que el consumo de frutas y verduras puede contribuir a la prevención de enfermedades oculares como la degeneración macular relacionada con la edad.

Control de peso. Las frutas y verduras, al ser bajas en calorías y ricas en fibra, pueden ayudar en el control del peso y la prevención de la obesidad.

Recomendaciones

Cantidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos 400 gramos o cinco porciones de frutas y verduras al día.

Variedad. Es importante consumir una variedad de frutas y verduras para obtener una amplia gama de nutrientes.

Preparación. Opta por métodos de cocción saludables, como al vapor o a la parrilla, para preservar sus nutrientes.

Frutas y verduras frescas. Prioriza las frutas y verduras frescas de temporada.

