Incluir al menos 5 porciones diarias de frutas y verduras reduce riesgos de enfermedades no transmisibles
Su consumo se asocia con una menor mortalidad por todas las causas, especialmente por enfermedades cardiovasculares
Consumir al menos cinco porciones diarias de frutas y verduras reduce significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer y otras condiciones crónicas.
La recomendación, respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varios estudios científicos, es la ingesta diaria de cinco porciones o al menos 400 gramos de frutas y verduras, que se asocia con una menor mortalidad por todas las causas, especialmente por enfermedades cardiovasculares.
Estudios indican que comer esta cantidad puede reducir el riesgo de muerte en un 30%, con beneficios adicionales si se aumenta la ingesta incluso más allá de cinco porciones, especialmente priorizando las verduras.
Consumo de frutas y verduras
Las frutas y verduras aportan nutrientes esenciales, como vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, que son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo y para la prevención de enfermedades.
Además, su consumo favorece la salud digestiva y ayuda a controlar el peso corporal, lo cual contribuye a la reducción del riesgo de enfermedades crónicas.
Se recomienda incluir una variedad de frutas y verduras frescas en la dieta diaria, combinarlas en comidas, snacks y batidos para facilitar su consumo.
Beneficios
Reducción de enfermedades. Se ha demostrado que un mayor consumo de frutas y verduras está asociado con una menor mortalidad y un menor riesgo de enfermedades no transmisibles.
Proveen fibras. Las frutas y verduras son ricas en fibra, lo que ayuda a la salud digestiva, reduce el riesgo de estreñimiento y puede contribuir a la prevención de enfermedades como la diverticulosis.
Contienen vitaminas y minerales. Estos alimentos son una excelente fuente de vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo, incluyendo vitaminas A, C y E, así como magnesio, zinc y fósforo.
Antioxidantes. Muchas frutas y verduras contienen antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas.
Salud ocular. Algunos estudios sugieren que el consumo de frutas y verduras puede contribuir a la prevención de enfermedades oculares como la degeneración macular relacionada con la edad.
Control de peso. Las frutas y verduras, al ser bajas en calorías y ricas en fibra, pueden ayudar en el control del peso y la prevención de la obesidad.
Recomendaciones
Cantidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos 400 gramos o cinco porciones de frutas y verduras al día.
Variedad. Es importante consumir una variedad de frutas y verduras para obtener una amplia gama de nutrientes.
Preparación. Opta por métodos de cocción saludables, como al vapor o a la parrilla, para preservar sus nutrientes.
Frutas y verduras frescas. Prioriza las frutas y verduras frescas de temporada.
También te puede interesar: