Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 13 de agosto

La astróloga y clarividente mexicana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este miércoles 13 de agosto, señalando que la semana se perfila como un periodo de renovación y alivio.

Piscis

De acuerdo con su visión, las cargas emocionales acumuladas en los últimos días comenzarán a disiparse, generando un ambiente más ligero, optimista y propicio para el crecimiento personal y profesional.

Vidente aconseja aprovechar este momento para cerrar ciclos, dejar atrás lo que ya no aporta y abrirse a oportunidades laborales que podrían marcar un punto de inflexión en la trayectoria de quienes estén dispuestos a recibirlas. Asimismo, recomienda realizar prácticas de purificación energética —como rituales sencillos, meditaciones profundas o limpiezas del hogar— para atraer vibraciones positivas.

La astróloga también subraya la importancia de escuchar a personas cercanas que, desde el cariño y la sinceridad, ofrezcan orientación, ya que su guía podría ser determinante para tomar decisiones clave.

El miércoles 13 de agosto, asegura Mhoni Vidente, será un día especialmente afortunado. Un golpe de suerte relacionado con los números 01 y 23 podría impulsar a dar pasos firmes hacia objetivos importantes. “Ese día, las señales estarán claras y el universo alineado para favorecer proyectos y acercar a cada persona a sus más grandes deseos”, afirmó.