Qué flores regalar a cada signo del zodiaco para conquistarlo

La energía de cada uno de los 12 signos del zodiaco se sincroniza con ciertos tipos de flores; conoce cuál es y haz el regalo perfecto

Cada signo vibra positivamente con ciertos tipos de flores. Crédito: Shutterstock

Por  Miguel Angel Castillo

¿Sabías que las flores tienen un significado profundo y se relacionan con la energía de cada signo del zodiaco?

No solo embellecen el entorno, sino que también transmiten emociones y vibraciones que pueden enamorar y fortalecer vínculos, de acuerdo con expertos del sitio We Mystic.

Conocer la flor ideal para cada signo es la clave para dar un regalo perfecto y conquistar su corazón.

A continuación, descubre cuál es la flor perfecta para cada signo del zodiaco, según su elemento.

Flores para signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Aries – Tulipán, lilas y amapolas para encender la pasión

Aries es un signo energético, sociable y apasionado. El tulipán, símbolo de amistad y vitalidad, conecta con su espíritu impulsivo.

Las lilas, amapolas y geranios en colores vibrantes complementan su energía, elevando su ánimo y atrayendo su atención.

Leo – Girasol y amapolas para su brillo solar

Los leoninos son fuertes, generosos y carismáticos. El girasol refleja su personalidad radiante y su amor por lo grandioso.

Acompáñalo de amapolas para potenciar su magnetismo y mostrar admiración por su luz interior.

Sagitario – Claveles y orquídeas para su espíritu libre

Sagitario es aventurero y optimista. Los claveles representan su alegría, mientras que las orquídeas y gladiolas evocan su gusto por lo exótico.

Un ramo en tonos verde claro y rosado será irresistible para este signo viajero.

Flores para signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro – Lirios y margaritas para su lado sensual

Tauro ama la belleza y lo natural. Los lirios y margaritas, en tonos cálidos como el rosa, amarillo o rojo, reflejan su equilibrio y sensualidad.

También puedes añadir amapolas para realzar su conexión con la tierra.

Virgo – Flores pequeñas y discretas para su elegancia natural

Reservado y detallista, Virgo aprecia los gestos simples pero significativos. Narcisos, jazmines y crisantemos en arreglos sobrios conquistarán su corazón y armonizarán su espacio.

Capricornio – Violetas africanas y madreselva para su dulzura oculta

Aunque se muestra serio, Capricornio es tierno en el fondo. Las violetas africanas y pensamientos transmiten suavidad, mientras que la madreselva simboliza la lealtad y el amor duradero que tanto valora.

Flores para signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Géminis – Rosas y violetas para su dualidad encantadora

Creativo y versátil, Géminis encuentra en las rosas un equilibrio entre amor y amistad. Las violetas y lirios aportan frescura y estimulan su imaginación, haciéndolo sentir comprendido.

Libra – Hortensias y claveles blancos para su armonía

Libra busca equilibrio y belleza. Las hortensias simbolizan la gracia y la diplomacia, mientras que los claveles blancos y narcisos refuerzan su espíritu justo y amable.

Acuario – Orquídeas y gladiolas para su espíritu visionario

Acuario es original y romántico a su manera. Las orquídeas reflejan su creatividad, mientras que las gladiolas representan fuerza y lealtad. Combínalas en tonos negro, morado y amarillo para sorprenderlo.

Flores para signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Cáncer – Lirio de agua y rosas rojas para su lado romántico

Cáncer es sensible y soñador. El Lirio de Agua, la Flor de Loto y las rosas rojas simbolizan pureza y amor profundo. Un ramo delicado lo hará sentir protegido y amado.

Escorpio – Tulipanes y claveles rojos para su intensidad

Apasionado y magnético, Escorpio vibra con flores de colores intensos como el rojo. Los tulipanes, claveles y amapolas potencian su erotismo y misterio.

Piscis – Narcisos y rosas blancas para su alma soñadora

Piscis es tierno y compasivo. Los narcisos, rosas blancas y lirios rojos en un arreglo simple y juvenil capturan su esencia y despiertan su romanticismo.

