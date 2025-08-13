Significado de los 12 signos del zodiaco chino: qué simbolizan

En la cultura oriental, cada uno de los 12 signos del zodiaco chino posee un profundo simbolismo que va más allá de la astrología.

Estos animales no solo representan rasgos de personalidad, sino que también encierran mensajes de prosperidad, protección, salud y armonía.

A continuación, conoce el significado de cada signo y qué representa en el horóscopo chino, de acuerdo con el sitio Your Chinese Astrology.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Inteligencia y prosperidad eterna

La Rata simboliza inteligencia, perspicacia y capacidad de adaptación. En la tradición oriental, representa la prosperidad eterna y la reproducción continua, augurando abundancia y éxito frente a la adversidad.

Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Esfuerzo y cosecha abundante

El Buey es sinónimo de paciencia, honestidad y fuerza. Su significado auspicioso está ligado a enriquecerse con el trabajo duro y disfrutar de buenas cosechas, lo que lo convierte en un emblema de estabilidad.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Protección y buena salud

El Tigre es un símbolo de coraje y justicia. En el horóscopo chino, tiene el poder de ahuyentar malos espíritus y traer salud y fortaleza a quienes nacen bajo su signo.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Gracia e inmortalidad

Gentil y elegante, el Conejo representa la gracia poco convencional y la inmortalidad. Se le asocia con la pureza y la armonía, augurando una vida tranquila y equilibrada.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Nobleza y prosperidad

Considerado sagrado y majestuoso, el Dragón simboliza paz, prosperidad y protección contra el mal. Es el signo más auspicioso del zodiaco chino y un emblema de liderazgo.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Belleza y perseverancia

La Serpiente representa belleza, amor y sabiduría. Su simbolismo habla de conquistar lo inflexible con perseverancia, enseñando que la paciencia puede vencer cualquier obstáculo.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Vitalidad y avance constante

El Caballo es vigoroso, valiente y lleno de vida. En la tradición china, significa marchar hacia adelante con valentía, representando éxito y aventuras llenas de energía.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Paz y abundancia

Tierna y noble, la Oveja o Cabra simboliza riqueza obtenida a través de la paz. Es un signo que atrae serenidad, buenas cosechas y prosperidad familiar.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Ingenio y alegría

El Mono es símbolo de inteligencia y valentía. Se le atribuye la capacidad de ahuyentar malos espíritus y traer felicidad y días prósperos.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Paz familiar y éxito

Valiente y trabajador, el Gallo representa paz, purificación y matrimonios armoniosos, siendo un augurio de unión familiar y prosperidad.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Lealtad y protección

El Perro simboliza sabiduría, fe y justicia. Es considerado un protector que asegura salud, seguridad y paz a su entorno.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Armonía y bienestar

Humilde y pacífico, el Cerdo representa vivir y trabajar en armonía, augurando bienestar, buena alimentación y comodidad material.

