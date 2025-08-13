Trump y Vance se reunirán virtualmente con Zelenski antes de la cumbre con Putin

De cara a la cumbre que celebrarán el viernes en Alaska el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, el mandatario estadounidense y el vicepresidente JD Vance revelaron que participarán en una reunión virtual el miércoles con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y aliados europeos.

Tal cita, según a cadena ABC News, llega luego de los reclamos de Zelenski sobre las conversaciones en Alaska, donde asegura, “No pueden tomarse decisiones sin Ucrania”.

En sintonía, los líderes europeos hicieron un firme llamamiento esta semana para que se permita a los ucranianos decidir su propio futuro, una medida destinada a influir en las conversaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y Putin.

En una declaración, firmada por 26 de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE, subraya que cualquier camino hacia la paz “no puede decidirse sin Ucrania” y que un acuerdo duradero debe “respetar el derecho internacional, incluidos los principios de independencia, soberanía e integridad territorial, y que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza”.

Además, Zelenski dijo que Rusia podría estar mostrando señales de que podría querer poner fin a la guerra después de que él habló por teléfono con Trump, el asesor de la Casa Blanca Steve Witkoff y líderes europeos la semana pasada.

“Durante la llamada, Witkoff indicó que Rusia está lista para poner fin a la guerra, o al menos para dar un primer paso hacia un alto el fuego, y que esta era la primera señal de este tipo de su parte”, dijo Zelenski.

El presidente ucraniano también aseguró que dado que ya se había celebrado una reunión entre él y Trump, era lógico que se celebrara otra entre Putin y Trump. “Y luego debería celebrarse una reunión trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia”, declaró.

La Casa Blanca anunció oficialmente que la cumbre entre Trump y Putin tendrá lugar en Anchorage, Alaska, el viernes.

Zelenski dijo que Putin se estaba preparando para “nuevas operaciones ofensivas” a pesar de la inminente cumbre de paz del viernes en Alaska, y que las fuerzas rusas parecen haber logrado un éxito significativo en el frente en el este de Ucrania.

A lo largo del fin de semana, Volodímir Zelenski multiplicó los llamados a sus aliados occidentales y recordó que la integridad territorial de Ucrania está consagrada en su Constitución y, por lo tanto, es inviolable. Una “paz justa”, según Kiev, significaría la devolución de los territorios ocupados.

