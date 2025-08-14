Belinda protagoniza emotivo momento junto a un fan durante su concierto

El nombre de la cantante Belinda se viralizó en redes sociales luego de haber cumplido el sueño de uno de sus fanáticos durante el reciente concierto que ofreció en Tijuana, México. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con los diversos videos que circularon en plataformas digitales, la intérprete de “Cactus” y “Bella Traición” sorprendió a los presentes con el emotivo gesto de bajarse del escenario para cantarle a una fan en silla de ruedas.

Ante la mirada atenta del público, la artista multipremiada abandonó la tarima en la que se encontraba para poder llegar hasta el sitio en primera fila. Sin embargo, la sorpresa no terminó allí, pues la afortunada seguidor tuvo la oportunidad de interpretar una canción junto a la española.

Visiblemente conmovida por el gesto, la seguidora tomó la mano de Belinda mientras esta continuaba su interpretación y el público la llenaba de aplausos por mostrar su apreciación a sus fanáticos.

No pasó mucho tiempo antes de que el gesto de Belinda atrajera la atención de miles de internautas, quienes le dejaron mensajes en donde se hizo presente su respeto y admiración.

“Beli es la única fresa que amamos”, “Esta mujer en realidad si es muy sencilla, no sé porque la critican tanto”, “No es una princesa, es una reina” y “Además de hermosa por fuera, bella por dentro. Esto habla de la calidad de una persona”, son algunas de las respuestas que se registraron en la red.

