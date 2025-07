Belinda reveló por qué usó su propio guardarropa en la serie Mentiras

Belinda reveló que gran parte del vestuario que usó para interpretar a Daniela en Mentiras, la serie provino de su propio guardarropa.

En una reciente entrevista junto al actor Luis Gerardo Méndez, la cantante y actriz mexicana contó que las razones por las que puso su clóset a disposición de la serie.

La serie no contaba con el suficiente presupuesto para el vestuario de todos, por lo que Belinda utilizó gran parte de su guardarropa para su personaje.

“Puse algunas cosas, no toda, más de la mitad”, con la cantante para CNN en Español.

Al ser cuestionada sobre las razones por las que se tomó dicha decisión, Belinda decidió bromear sobre la situación.

“Yo soy muy generosa, yo no soy coda. En esta vida hay que ser generoso. Las personas que no son generosas, la vida no regresa. Entonces yo feliz de compartir. Soy una persona generosa”, comentó.

Méndez, quien también es productor de la serie, contó que tomaron la decisión luego Belinda los invitara a hacer las pruebas de vestuario en su casa.

“Cuando fue a su casa me dijo: ‘no sabes las joyas que encontramos, el closet de Belinda es como un museo de moda increíble’”, contó sobre lo que dijo la vestuarista.

El pasado 13 de junio se estrenó la serie Mentiras en Amazon Prime Video, en la que Belinda interpreta a Daniela.

Además de Belinda, el elenco de Mentiras lo completan Regina Blandón como Yuri, Mariana Bovio como Dulce, Mariana Treviño como Lupita y Luis Gerardo Méndez como Emmanuel.

Mentrias cuenta la historia de cuatro mujeres (Daniela, Dulce, Yuri y Lupita) que inesperadamente se ven envueltas en un embrollo romántico por un hombre que conquistó su corazón: Emmanuel.

Las cuatro mujeres coinciden en un funeral en el que interactúan y descubren secretos sobre su vínculo con Emmanuel, el cual estaba rodeado de mentiras.

Seguir leyendo:

· Belinda sorprende al afirmar que apenas ganará regalías por ‘Heterocromía’

· Belinda revela lo que significó para ella cantar por primera vez junto a Amanda Miguel

· Belinda sorprende a Tim Burton con un regalo muy mexicano