Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 14 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este jueves 14 de agosto de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.81 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.41 y 18.71 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un precio de 18.81 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa a la baja. El precio promedio de hoy ha sido de 25.98 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de operaciones. Su valor está este jueves en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no tuvo cambios línea en su cotización de hoy. Luego de permanecer ayer a la baja, hoy su valor es de 501.85 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 61.3 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.81 PESOS MEXICANOS HONDURAS 25.98 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 501.85 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 61.3 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te sugerimos contrastar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que destinas el dinero, introduce el valor a enviar y calcula los costos.