Desaprobación de Trump fuera de Estados Unidos cae a nivel más bajo tras guerra arancelaria

Además de la caída del índice de aprobación de Donald Trump al 37%, el más bajo de su segundo mandato y apenas un poco más alto que su peor calificación histórica del 34% al final de su primer mandato, la firma Gallup expuso que el contexto a nivel internacional es peor.

Según una nueva medición, casi un 80% de los canadienses desaprueba la gestión del presidente estadounidense, Donald Trump.

El sondeo, realizado por la firma Gallup entre mayo y junio, indica que solo un 15% de los canadienses aprueba la labor de Trump, frente al 61% de la época de Barack Obama (2009-2017) y el 41% de Joe Biden (2021-2025).

Los resultados colocan a EE.UU. con un nivel de desaprobación entre canadienses similar al de Rusia (82%) y por debajo de China (64%).

La caída de la imagen de Trump y EE.UU. en Canadá coincide con los ataques del político republicano, que, desde que llegó a la Casa Blanca en enero, ha amenazado con la anexión de su vecino y ha provocado una guerra arancelaria con la imposición de gravámenes a las exportaciones canadienses.

El índice de aprobación del presidente Donald Trump ha descendido constantemente durante sus tres primeros meses en el cargo.

Los presidentes estadounidenses suelen llegar al cargo con una oleada de apoyo que disminuye con el tiempo. Pero la aprobación de Trump ha ido cayendo más rápido que la de sus predecesores.

Trump comenzó su mandato con el segundo índice de aprobación más bajo para un presidente en la historia moderna. El único presidente reciente que empezó en una posición peor fue Trump la primera vez que asumió el cargo.

Sigue leyendo:

• Trump contempla reclasificar a la marihuana como una droga menos peligrosa

• Senadores republicanos piden un fiscal especial para investigar a Barack Obama

• Barack Obama responde a las amenazas de “traición” de Donald Trump