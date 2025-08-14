El reto de Comisario Pantera y Fabiola Roudha

Comisario Pantera llevaba cuatro discos de puro rock. Y Fabiola Roudha estaba metida de lleno en su música soul, R&B y funk mezclada con balada y rock.

Un día, alguien invitó a Darío Vital, vocalista y guitarra de Comisario, a ver a Fabiola a un bar de Los Ángeles. Ahí, el artista quedó prendado de la voz de la intérprete guatemalteca. Ahí también comenzó la historia de estos dos músicos que, en apariencia, no tenían nada en común.

Darío regresó con su banda y comenzó a contarles de ese encuentro. Ya traía entre manos hacer una colaboración con Fabiola. El problema era cómo convencer a sus tres compañeros de grabar un bolero, un género que nunca había estado en la discografía del combo.

“Hice labor de convencimiento”, dijo Darío. “Les dije que los Beatles se arriesgaban, experimentaban, y que estaría padre que después de cuatro discos hiciéramos lo mismo; al final, el talento habló; cuando escucharon a Fabiola les encantó”.

Ambos grabaron “Vuélveme a besar”, y el resultado no los pudo dejar más contentos.

“Yo desde el 2021 quería conocer a Comisario”, dijo la cantante. “Quería cantar con ellos […] y ahora estamos de promoción y es muy bonito porque estamos uniendo a públicos diferentes”.

El reto fue hacer que el tema sonara como bolero pero también que sonara como Comisario y la vez como el soul y rock de Fabiola con sus atributos, dijo Darío.

“Creo que al final resultó bastante bien”, dijo. “Lo tomamos como un reto como banda y nos gustó mucho la experiencia”.

Este sencillo es el primero del quinto álbum de estudio de Comisario, que se llama “Ayer y hoy”. Y también es el nombre de la gira que realiza actualmente esta agrupación por algunas ciudades de México.

Fabiola, por su parte, continúa con sus presentaciones por separado, aunque hace unas semanas estuvo presentando el tema con Comisario en escenarios de Monterrey y Querétaro, en México.

Si los planetas se alinean, es posible que Comisario traiga su tour a Estados Unidos, aunque todavía no hay fechas confirmadas. Si es así, seguramente tendrán a Fabiola como invitada de honor.