¿Es cierto que debes desconectar tus electrónicos antes de una tormenta?





By Consumer Reports

Sí. Según el Servicio Meteorológico Nacional, cuando un rayo cae sobre un edificio, o incluso cerca de él, puede enviar una potente descarga eléctrica a través del cableado y a cualquier dispositivo enchufado. Esto puede dañar los componentes electrónicos sensibles. (Este daño también podría anular la garantía del fabricante. Por ejemplo, la garantía limitada estándar de HP para portátiles indica que no cubre los daños causados por sobrecargas).

Así que es mejor desconectar los dispositivos valiosos antes de que se pronostique una tormenta. Pero no empieces a desconectarlos durante una tormenta eléctrica. Si hay rayos cerca, es más seguro mantenerse alejado de los enchufes. Y evita usar aparatos electrónicos con cable, como computadoras que aún estén enchufadas, durante una tormenta eléctrica. Los dispositivos inalámbricos, como celulares inteligentes o portátiles, son seguros siempre que no estén conectados a un enchufe de pared mediante un cargador con cable.

Si te preocupa olvidarte de desconectar tus dispositivos, puedes usar un protector de sobretensión ($15 a $40), que parece una regleta normal, pero puede ayudar a proteger del exceso de electricidad a los aparatos electrónicos conectados.

Más consejos para el celular y cómo afrontar una tormenta

Carga tus dispositivos. Tu celular inteligente podría convertirse en tu principal medio para pedir ayuda si la necesitas. Puede ser una herramienta de supervivencia, pero solo funciona si la batería está cargada.

Ahorra energía en tu teléfono. Haz todo lo posible por ahorrar energía. “La mayoría de los teléfonos tienen un modo de ahorro de batería que desactiva las actualizaciones y notificaciones automáticas”, dice Richard Fisco, jefe de pruebas de electrónica de Consumer Reports. También puedes ahorrar energía reduciendo el brillo de la pantalla y desactivando la función de brillo automático, que podría anular la configuración más ahorrativa.

Evita usar aplicaciones que consuman mucha energía a menos que sean absolutamente necesarias. “Si realmente te preocupa ahorrar batería, no deberías ver videos en streaming, grabar videos ni siquiera tomar fotos”, dice Fisco. (Consulta los celulares inteligentes con la mejor duración de batería en las pruebas de Consumer Reports).

Los mejores generadores portátiles para tu hogar

Estos potentes generadores proporcionan de 7,000 a más de 8,000 vatios de potencia y suelen pesar más de 200 libras. Son ideales para alimentar la mayoría o todos los electrodomésticos esenciales de su hogar durante un apagón prolongado. Los precios actuales oscilan entre poco menos de $1,000 y casi $2,000. Consulta nuestras calificaciones de generadores y nuestra guía de compra para obtener más opciones y consejos de compra.

Predator 9500 with CO SECURE

The top-of-the-line Predator 9500 is an inverter generator that puts out an impressive 7,600 watts of power. Like most inverter models, it costs quite a bit more than traditional portable generators, including those below. What you get for the money is a generator that’s far quieter and more fuel-efficient; it can run 18 hours or more on about 7 gallons of fuel. For comparison, that’s roughly twice as efficient as some of the traditional portable models in our ratings. It has six outlets, an electric start, and an automatic shutoff if fuel or oil levels get too low. It also has a CO safety shutoff.

Generac XT8500EFI

Among traditional portable generators, the Generac XT8500EFI is unmatched in terms of performance and output. It offers an impressive 8,500 watts of power, more than any other portable model in our ratings, and it excels in our crucial tests for both power delivery and power quality. It has five outlets and an electric start, as well as an automatic CO safety shutoff. Its brandmate, the Generac GP8000E COSENSE 50ST, performs the same in our tests but has a slightly smaller capacity. It also has a shutoff valve to keep fuel from moving through the fuel system when the unit isn’t running, to avoid potentially causing issues.

DuroMax XP10000HX

The dual-fuel DuroMax XP10000HX generator is unusual in that it can run on either gasoline or liquid propane gas. With gasoline, it produces an impressive 8,000 watts of peak power and can run 10 to 17 hours. On propane, it produces 7,600 watts, with the run time depending on the size of your tank. In our tests, it delivers clean, reliable power, earning top marks for both power delivery and power quality. This model has a CO safety shutoff.

Nota del editor: Este artículo fue publicado en la edición de septiembre/octubre de 2025 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.