Esposa de inmigrante hablaba con él por teléfono cuando ICE lo arrestó

La Administración del mandatario norteamericano, Donald Trump, declaró que su política migratoria prioriza el arresto y la deportación de inmigrantes que estén indocumentados en el país, principalmente si cometieron delitos graves.

Documentos internos del ICE obtenidos por la CNN revelan que entre el 1 octubre de 2024 y el 5 de mayo último, la agencia federal había realizado unas 185.000 detenciones. De ellas, 752 fueron personas culpables de homicidios, lo que representa apenas un 0,4% del total. El otro 9% corresponde a 15.100 migrantes que fueron sancionados por crímenes mayores como asaltos, secuestros o agresiones sexuales.

Entre los detenidos se encuentra un inmigrante de nacionalidad ecuatoriana, su nombre es Jimmy Ayala, quien fue arrestado por agentes de HSI en el National Mall. En el momento de los hechos, estaba al teléfono con su esposa, Shirley Hurtado.

“Estábamos en llamada cuando me dice ‘negra, un policía se paró atrás de mí y otro policía me cerró adelante’ y yo lo único que le pude decir fue ‘Dios mío, quédate tranquilo’, pero él me dijo ‘es el ICE, es el ICE’, pero seguíamos en la llamada y mi esposo les suplicaba que por favor no se lo llevaran”, rememoró Hurtado en conversación con Telemundo.

Asimismo, recordó que en el momento ella escuchaba por medio del teléfono que los policías gritaban en inglés y también escuchaba las súplicas de su esposo diciendo que no se lo llevaran, pero fue en vano.

Sin embargo, de acuerdo con un comunicado de ICE, el ciudadano de nacionalidad ecuatoriana mostró un cuchillo al momento de la detención y amenazó con autolesionarse, por lo que permanecerá detenido hasta que se procese su deportación.

Detenidos sin antecedentes

Alrededor del 37% de las detenciones realizadas en julio por ICE, fueron de personas sin condenas penales en suelo estadounidense, ni cargos pendientes, de acuerdo con datos federales recopilados por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley.

De los detenidos bajo el mandato de Trump, el delito más grave para el 8% implicaba el homicidio y asesinato; tráfico de seres humanos y contrabando de extranjeros; o violación y otros delitos sexuales.