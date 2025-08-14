Franco Mastantuono en su llegada al Real Madrid: “Dejaré la vida por la camiseta”

Franco Mastantuono fue presentado este jueves como nuevo jugador del Real Madrid, club en el que estará por las siguientes seis temporadas.

El argentino de 18 años afirmó que “dejará la vida” por la camiseta del club merengue y cumple un sueño de su carrera.

“Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo”, inició su discurso Mastantuono, sin leer ningún escrito e improvisando tras escuchar el recibimiento del presidente Florentino Pérez.

Mastantuono resaltó los “valores” que le ha inculcado su familia para llegar hasta el Real Madrid. “Me ha marcado mucho el camino y tengo que seguir aprendiendo mucho de los valores de mi círculo íntimo que es lo mejor que tengo”, dijo.

“Estoy muy contento, quiero transmitir alegría porque va a ser un día recordado para mi historia. Agradezco a mi gente, a mamá, papá, mis hermanos, que son indispensables para mí. Los quiero mucho y quiero que lo disfruten como yo. A mi grupo de amigos y de trabajo, que siempre están ahí, sin ellos no habría sido posible. Y a mi familia, abuelos y tíos, que han viajado para estar en este momento tan feliz”, prosiguió con los agradecimientos.

Mastantuono afirma que recibió llamados del PSG

El argentino Franco Mastantuono confirmó una llamada del técnico español Luis Enrique Martínez para fichar por el París Saint-Germain durante el tiempo que tuvo varios clubes interesados por ficharlo.

“Es verdad que varios equipos se han interesado en mí y les agradezco mucho mi respeto a esos equipos. Es muy lindo que se interesen y tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique. Fue muy claro conmigo. Le felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador que lo demostró este año”, aseguró en rueda de prensa.

Mastantuono eligió el Real Madrid entre los numerosos clubes que siguieron su rápido crecimiento en River Plate y en la sala de prensa de la ciudad deportiva madridista, fue sincero cuando fue preguntado por el que considera mejor jugador del mundo.

“El mejor para mí es Messi. Soy argentino y los últimos años ha sido el mejor jugador”, manifestó.

