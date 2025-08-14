Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de agosto de 2025

Leo

Mira criatura, no andes de lengua suelta porque luego ni quién te ayude a recoger lo que dijiste. Hay gente más envidiosa que vieja en rebaja de zapatos, y nomás está esperando que tú sueltes veneno pa’ usarlo en tu contra. Si tienes pior es nada, atiéndelo antes de que ande buscando en otro corral lo que no tiene en casa; no vaya a ser que te cambien por una más baratita en la feria.

Y aguas con la tragazón, que a este paso vas a engordar más que pavo en diciembre; bájale tantito o luego no te va a cerrar ni el vestido de lentejuelas que tanto presumes. Viene viaje pronto, ya sea con familia o amistades, y eso te va a dar un respiro, pero también te advierto: hay una “amistad” que parece campana de iglesia… repicando chismes de ti y tu familia por todos lados.

Ponte viva, levanta ese ánimo, y deja de andar de chancluda tristeando por las esquinas. Píntate la boca de rojo, échate perfume del bueno y sal a disfrutar, porque mañana nadie te asegura que puedas hacerlo. En negocios, se viene buena oportunidad, pero recuerda que al que no invierte, no le llueve; así que mete dinerito en eso de compra y venta, que ahorita es cuando. Y no olvides, mija, que el que mucho abarca, poco aprieta… así que organiza tus pasos y no quieras comerte el mundo de un solo bocado.

VIRGO

Si ya tienes pareja, es momento de reencontrarse, porque últimamente parecen dos extraños durmiendo en la misma cama. No me vengas con que “no sé qué pasa”, porque bien que sabes qué es: te la pasas quejándote de todo, pero no mueves un dedo pa’ cambiarlo. Mija, la solución siempre ha estado en tus manos, pero le das tantas vueltas al asunto que ya mareaste a medio mundo.

Y en el amor, recuerda: esto no es de dos días; si quieres algo serio, cuida a quién le aflojas las tepalcuanas, porque si te apresuras, luego ni un adiós te dicen. Estos días vas a andar achicopalada por problemas que ya te han robado la paz, pero la vida no se detiene. Saca a la gente tóxica de tu camino, esa que nomás te aplasta la autoestima.

Pon orden en tu vida, organiza tu dinero y deja de invertir tu tiempo en quien nomás viene a revolverte el gallinero. Porque como decía mi abuela: “A la olla que hierve, hasta el santo le mete la cuchara”… así que cuida bien quién se acerca.

LIBRA

Acuérdate quién eres y de qué estás hecho, mijo. Se viene una separación en la familia y un cambio en tu trabajo o en los horarios que podría mover todo tu plan. También vienen pagos y trámites, así que ojo con el mendigo buró de crédito, porque por andar apostando o prestando tu nombre podrías acabar con problemas legales.

Traes en mente un viaje, y si te pones buzo caperuzo, se te va a hacer pronto; pero para eso quizá tengas que pedir prestado o hacer vaquita con alguien de confianza. Y otro consejo: bájale a los tacos, tortas y tamales, porque andas en etapa de “se me pega hasta el aire” y en unas semanas podrías subir más kilos que costal de maíz.

Estos días aprovecha pa’ poner en orden tus cuentas, cerrar ciclos y no meterte en pleitos que no son tuyos. Que no se te olvide: “El que mucho corre, pronto para”… así que ve con calma, pero con paso firme.

ESCORPIÓN

No andes abriendo el gaznate más de la cuenta, porque podrías soltar cosas que no vienen al caso y acabar perdiendo amistades que valen oro. No culpes a quien ni la debe ni la teme, y fíjate bien en las decisiones que tomas, porque no todas te van a llevar a buen puerto.

Si inviertes en tu futuro, lo vas a agradecer pronto, ya sea en estudios, negocio o algo que te deje frutos. Y en el amor… se asoma un faje ocasional con alguien que conocerás o con una amistad que siempre te ha echado el ojo. Nomás cuidado, porque si te pasas de lengua con la comadre equivocada, te pueden poner en tu lugar y salir con las medias rotas.

Es momento de despabilarte y entender que no todos van a actuar como tú lo harías. No te engañes esperando reciprocidad, porque luego la decepción es doble. Como decía mi tía: “No todos los que te sonríen son tus amigos”… así que abre el ojo y guarda la lengua.

ARIES

Amor con amor se paga y traición con traición, mijo. Ya no eres la mesma mensa de antes, ahora quien te la hace, te la paga con creces; la burra no era arisca, pero la hicieron. Deja de creer que todos merecen terceras oportunidades; si no aprovecharon la primera ni la segunda, que se vayan a freír espárragos con su santa madre, que hay fila esperando turno.

Y déjate de estar soñando con cuentos de hadas, que si esa persona te quiere, que lo demuestre con hechos, no con palabras dulces de temporada. Vienen días perrísimos en los que deberás lidiar con tu carácter de dinamita, porque si no lo controlas, vas a espantar a medio mundo. No te juzgues tan duro, porque ni Dios trabaja bajo presión, y tú te exiges como si fueras máquina.

Aprovecha este día para poner en orden papeles, cuentas y hasta tu armario, porque el desorden de afuera refleja el que traes dentro. Y si te topas con alguien que te hizo daño, sonríele… nada duele más que verte feliz sin su mugrosa presencia.

TAURO

Cuidado con cambios de actitud, porque una sorpresa que viene no te va a caer nada bien. Si tienes pareja, podría haber un distanciamiento por culpa de la familia o por un negocio que trae más chismes que ganancias. Te va a llegar dinerito por una inversión, pero no lo gastes como si fueras caja registradora ajena; guárdalo para lo que se viene.

Tienes que ponerte las pilas pa’ salir del bache, y deja de confiar en gente que ya te enseñó de qué pata cojea. Te invitan a una tanda o caja de ahorro; acéptala solo si confías en quien la organiza, porque si no, te quedas viendo visiones.

Y cuidado con los calores, que podrías caer con cualquiera y aflojar el mazapán, pero si lo haces, que no sea donde alguien importante para ti pueda enterarse, porque ahí sí te mandan al chorizo sin boleto de regreso.

Hoy evita discusiones, porque tu paciencia anda más corta que suspiro de ratón; mejor muérdete la lengua antes de decir algo que después no puedas componer. Y si te proponen un plan loco, piénsalo… a veces lo improvisado es lo que más recuerdos deja.

GÉMINIS

Noticias del extranjero y un amor del pasado regresando como mosca a la miel para volver a darte dolores de cabeza. Ponte vivo, porque esa persona viene disfrazada de oveja, pero sigue siendo el mismo lobo de siempre. Cuida mucho tu entorno, hay chismosos que nomás te buscan para sacarte información.

Días de reflexión, y te llegará dinerito extra; úsalo con cabeza o se te va como agua en coladera vieja. Ponte bien perris, o te van a faltar al respeto; y cuida lo que cuentas, porque no todos merecen conocer tu vida.

Si ya tienes pareja, salgan de la monotonía; métanle chispa, porque de seguir así, el amor se va a dormir para siempre. Y si estás soltero, abre bien los ojos, que lo que parece oportunidad podría ser solo un rato de entretenimiento… y caro.

Hoy pon atención a lo que sueñas, porque podrías recibir señales importantes; y si alguien te pide consejo, dalo con el corazón, pero sin meter las manos al fuego por nadie, que luego el quemón es tuyo.

CÁNCER

Cuidado con verle la cara a tu pareja, porque podrías llevarte una sorpresa que ni en novela de las 9. Viene un crecimiento importante para ti, pero debes saber manejarlo o podrías perderlo en un abrir y cerrar de ojos.

Hay días en los que te sientes perdido, como que no te hallas; saca las preocupaciones de tu cabeza y pon tus manos en algo productivo, porque de pensar no se vive.

Te vas a sentir la gran garza envuelta en huevo y que nadie te merece, pero recuerda: si sigues con actitudes de diva y estás soltero, así te vas a quedar; nadie quiere compartir la vida con quien siempre trae el hueso de aguacate atorado en la garganta.

Mide tus palabras y tus enojos, porque aunque tengas razón, si la sueltas sin cuidado, podrías cerrar puertas que luego vas a necesitar abrir.

Hoy busca un momento para estar en silencio, porque en la calma se encuentran las respuestas. Y si tienes que dar un paso difícil, hazlo con la frente en alto, que hasta la luna tiene fases y no por eso deja de brillar.

PISCIS

Un amor del pasado retorna y te volverá a mover el tapete como si fuera alfombra vieja en limpieza de primavera. Aguas con una compra, porque lo que hoy te parece ganga podría salirte más caro que un vestido de quinceañera a la medida. Un viaje se comenzará a planear y una persona de tu pasado volverá, pero ya deberías saber cómo mandarlo al chorizo con elegancia y sin remordimientos.

Momento de quitarte lo achicopalado y comenzar a invertir tiempo en ti. Deja de mendigar amor o atención de quien no te da ni un vaso de agua, porque la dignidad no se vende ni en abonos chiquitos. Hay momentos en que piensas mucho y actúas poco; recuerda que cosas nuevas traen resultados nuevos, pero si haces lo mismo de siempre, lo único que llega es rutina.

Hoy procura darte un gusto, así sea un postre o una caminata a solas; y si te cruzas con alguien que te falló, sonríele como si nada, porque no hay peor castigo que mostrar que su ausencia no te duele ni tantito.

ACUARIO

No te dejes manipular por quien solo quiere sacar ventaja. Tu autoestima anda más baja que suéter de oferta, así que levántala antes de que alguien te la termine de pisotear. Ya deja la flojera, porque si tú no te mueves, nadie lo hará por ti, y la vida no espera a los lentos.

Viene una situación difícil donde tendrás que ponerte bien perris de ocho chichis, o te ganarán los sentimientos y acabarás con cualquier pelado que nomás quiera aprovecharse. Cuidado con tus cambios de humor, porque a veces ni tú te aguantas; andas con quejadera y todo te molesta.

Un negocio se materializa y podrías cambiar de casa o hacer un viaje que te encamine a algo mucho mejor. Hoy busca no engancharte en pleitos, porque no todo merece respuesta. Y si alguien intenta menospreciarte, recuérdale que el valor no se mide en monedas, sino en dignidad… y de esa, a ti te sobra.

CAPRICORNIO

Días de cambios en los que deberás cuidar tu salud y tu estado de ánimo antes que cualquier otra cosa. No te sientas mal si esa persona no quiso quedarse; quien te quiera de verdad sabrá lidiar contigo y con tu carácter que, sí, es fuerte, pero vale la pena. Deja de poner atención en vidas ajenas, porque el chisme no te paga las cuentas ni te llena el refri.

Tu objetivo ahora es salir de la pobreza y multiplicar tus ingresos. Toma el toro por los cuernos y deja de esperar a que la suerte toque la puerta; a veces hay que ir a buscarla. Has perdido la fe en el amor por malas experiencias, pero no todo el monte es orégano; aún hay gente buena que podría sorprenderte.

Hoy evita gastar de más, y si vas a firmar algo, lee hasta la letra chiquita. Y recuerda: no se trata de que te sobre, sino de que no te falte… porque la seguridad vale más que cualquier lujo.

SAGITARIO

Haz a un lado el rencor y todo lo que te dejó marcado por culpa de otros. Algunos días te sientes el rey del mundo y otros, como si no valieras ni el peso que cargas en los bolsillos; eso es por falta de balance y por sueños que dejaste tirados.

No te creas la muy muy, porque por andar con aires de grandeza podrías perder a alguien que te quiere de verdad. Esa persona lleva tiempo echándote los perros y tú ni en cuenta, así que abre los ojos antes de que se canse y se vaya.

Vienen cuestiones de dinero que, si aprovechas, te beneficiarán mucho. Cuida tu autoestima como cuidas tus secretos, porque dejar que alguien te haga sentir menos es regalarle tu poder.

Hoy es buen momento para hablar claro con quien te deba una explicación; y si tienes oportunidad de cerrar un ciclo, hazlo sin miedo. A veces el alivio llega cuando sueltas lo que pesa… y no siempre son cosas, a veces son personas.