Juez anula directriz de Trump contra programas DEI en escuelas

Una jueza de Maryland dictaminó que el Departamento de Educación violó la ley al amenazar con recortar los fondos federales a las escuelas con programas DEI

Las directivas de Trump han enfrentado el rechazo de los jueces de todo el país.

Las directivas de Trump han enfrentado el rechazo de los jueces de todo el país. Crédito: Ben Curtis | AP

Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

La jueza federal de distrito Stephanie Gallagher en Maryland anuló el jueves dos acciones de la administración Trump destinadas a eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas y universidades del país.

Gallagher declaró que el Departamento de Educación violó la ley cuando amenazó con recortar la financiación federal a las instituciones educativas que continuaron con las iniciativas DEI.

El fallo del jueves siguió a una moción de juicio sumario presentada por la Federación Estadounidense de Maestros y la Asociación Sociológica Estadounidense, que impugnaron las acciones del gobierno en una demanda de febrero.

El caso se centra en dos memorandos del Departamento de Educación que ordenan a escuelas y universidades eliminar toda “toma de decisiones basada en la raza” o enfrentar sanciones que pueden llegar hasta la pérdida total de fondos federales. Forma parte de una campaña para erradicar prácticas que la administración Trump califica de discriminación contra estudiantes blancos y asiático-americanos.

El nuevo fallo ordena al departamento desechar la guía porque viola los requisitos de procedimiento, aunque Gallagher escribió que no tomó ninguna opinión sobre si las políticas eran “buenas o malas, prudentes o tontas, justas o injustas”.

Gallagher, quien fue designado por Donald Trump, rechazó el argumento del gobierno de que los memorandos simplemente sirven para recordar a las escuelas que la discriminación es ilegal.

“Inició un cambio radical en la manera en que el Departamento de Educación regula las prácticas educativas y la conducta en el aula, lo que provocó que millones de educadores teman razonablemente que su expresión legal, e incluso beneficiosa, pudiera causar que ellos o sus escuelas fueran castigados”, escribió Gallagher.

Democracy Forward, una firma de defensa legal que representa a los demandantes, lo calificó como una victoria importante sobre el ataque de la administración a la DEI.

“Amenazar a los maestros y sembrar el caos en las escuelas de todo Estados Unidos es parte de la guerra de la administración contra la educación, y hoy la gente ganó”, dijo Skye Perryman, presidente y director ejecutivo del grupo.

