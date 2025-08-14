Juez anula directriz de Trump contra programas DEI en escuelas

La jueza federal de distrito Stephanie Gallagher en Maryland anuló el jueves dos acciones de la administración Trump destinadas a eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas y universidades del país.

Gallagher declaró que el Departamento de Educación violó la ley cuando amenazó con recortar la financiación federal a las instituciones educativas que continuaron con las iniciativas DEI.

El fallo del jueves siguió a una moción de juicio sumario presentada por la Federación Estadounidense de Maestros y la Asociación Sociológica Estadounidense, que impugnaron las acciones del gobierno en una demanda de febrero.

El caso se centra en dos memorandos del Departamento de Educación que ordenan a escuelas y universidades eliminar toda “toma de decisiones basada en la raza” o enfrentar sanciones que pueden llegar hasta la pérdida total de fondos federales. Forma parte de una campaña para erradicar prácticas que la administración Trump califica de discriminación contra estudiantes blancos y asiático-americanos.

El nuevo fallo ordena al departamento desechar la guía porque viola los requisitos de procedimiento, aunque Gallagher escribió que no tomó ninguna opinión sobre si las políticas eran “buenas o malas, prudentes o tontas, justas o injustas”.

Gallagher, quien fue designado por Donald Trump, rechazó el argumento del gobierno de que los memorandos simplemente sirven para recordar a las escuelas que la discriminación es ilegal.

“Inició un cambio radical en la manera en que el Departamento de Educación regula las prácticas educativas y la conducta en el aula, lo que provocó que millones de educadores teman razonablemente que su expresión legal, e incluso beneficiosa, pudiera causar que ellos o sus escuelas fueran castigados”, escribió Gallagher.

Democracy Forward, una firma de defensa legal que representa a los demandantes, lo calificó como una victoria importante sobre el ataque de la administración a la DEI.

“Amenazar a los maestros y sembrar el caos en las escuelas de todo Estados Unidos es parte de la guerra de la administración contra la educación, y hoy la gente ganó”, dijo Skye Perryman, presidente y director ejecutivo del grupo.

