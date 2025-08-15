Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de agosto de 2025

Leo

Mira criatura, ya estamos a mediados de agosto y antes de que se te venga encima septiembre, ponte a reflexionar bien sobre tus planes y proyectos. Piensa en lo que has hecho y lo que todavía te falta por lograr para encontrar esa paz y estabilidad que tanto buscas. No te andes culpando por cuestiones del pasado, que ni para qué, la vida sigue y el tren no espera a nadie. Es momento de enfrentar lo que está pasando en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños, aunque eso signifique decirle adiós a lo que ya no te sirve.

Quien te quiera, que le trabaje, y si no, que se forme otra vez. No bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte, que no eres moneda de oro para caerle bien a todos. Y ya deja de esperar que la gente actúe como tú lo harías, porque así nomás te llenas de decepciones.

Los cambios planetarios vienen a beneficiarte, pero también te pondrán en un tono bien intenso, sobre todo en cuestiones de pasión; tu fuego interno va a andar más despierto que perro con dos colas. Eso sí, no olvides verte a ti primero en el espejo y atenderte; tu familia siempre será tu talón de Aquiles, pero no puedes andar descuidando tu vida por resolver problemas que el tiempo solito va a arreglar.

Aprovecha esta segunda mitad del año para sacudirte la flojera y lucir como la reyna o rey que eres; vístete bien, sal, disfruta, que mañana puede ser tarde. Recuerda: “quien mucho se guarda, poco se luce”.

Virgo

La vida nomás es una, mi’jo(a), y no es para perderla llorando por quien no te quiere en su mesa. Aprende a disfrutar cada momento y a saborear lo que tienes, aunque a algunos les caiga en el hígado. En estos días vienen cambios muy buenos en lo económico: negocios, ventas o mejoras que te traerán más que una sonrisa, así que ponte abusado(a) para que no se te escape la oportunidad.

Si tienes pareja, agárrate, porque vienen celos de esos que se escriben con mayúsculas y hasta podría haber una separación momentánea si no le bajan a los dramas. Y si lo que quieres es estabilidad, deja de pedir lo que tú mismo(a) no das; el amor se alimenta de reciprocidad, no de puro exigir.

Ojo, que podrías estar cometiendo errores grandes, de esos que tienen nombre y apellido, y que si no los paras a tiempo, te van a dar dolores de cabeza y del alma. También se asoman nuevos amores; abre bien los ojos, porque si sigues pensando en quien ya se fue, podrías dejar ir a alguien que realmente valga la pena.

Ponte más difícil que abrir botella de refresco caliente, y no aceptes cualquier ofrecimiento sentimental por miedo a quedarte solo(a). Este mes es para que te pongas las pilas y recuerdes que “mejor sola que mal acompañada” no es solo un dicho, es un modo de vida.

Libra

Cuida esa autoestima como si fuera herencia de abuela, porque sin ella, cualquiera te hace sentir menos. No permitas que nadie, ni de broma, te rebaje el valor que tienes. Se ven pérdidas de objetos, así que cuida tus cosas como si fueran frijoles recién servidos: no las dejes donde cualquiera pueda meter la cuchara.

Por otro lado, llegará una nueva amistad con la que vas a pasar momentos muy buenos, de esos que se cuentan y se vuelven anécdota. Pero ten cuidado con tu estado de ánimo, porque podrías caer en bajones emocionales sin una razón clara, y eso te roba energía. Hay suerte en juegos de azar y también se ven cambios positivos en pagos o deudas que te tenían intranquilo(a).

No le tengas miedo a los cambios, al contrario, ábrelos con los brazos como cuando llega visita con pan. Antes de que termine el mes, siéntate y reflexiona sobre el camino que has recorrido y lo que todavía quieres lograr. Y no gastes tu energía en personas que solo te llenan de obstáculos; la vida es muy corta como para andar regando plantitas que nunca van a florecer.

Recuerda: “árbol que no da sombra, ni para amarrar la hamaca sirve”.

Escorpio

Prepárate porque una amistad te buscará para contarte su drama sentimental, y aunque no te guste, ahí estarás de paño de lágrimas. En el amor, andarás más tenso(a) que tortilla recalentada, ya cansado(a) de que las cosas no salgan como quieres o de que las personas solo se acerquen para lo que les conviene y luego ni las ves.

Si tu pareja te pone obstáculos en tus metas, sueños o decisiones, abre bien los ojos y pregúntate si de verdad vale la pena seguir ahí. No te hagas el(la) ciego(a). Vienen cambios de humor intensos, pero si los controlas, te van a ayudar a madurar y a ver la vida de otro modo. Cambia tu rutina: pinta, mueve muebles, sal a caminar, pero no sigas en lo mismo, que así no hay avance.

Ya no caigas en provocaciones de amistades o conocidos que nomás quieren que explotes, porque tú eres de armas tomar, pero después te arrepientes de lo que sueltas. En el dinero, vienen cambios que te van a favorecer, pero solo si te pones trucha y aprovechas cada oportunidad que llegue.

En resumen, este mes es para que recuerdes que “no hay peor enemigo que el que uno mismo alimenta”.

Aries

Mira criatura, ya es hora de que confíes de verdad en la capacidad que tienes para lograr lo que se te ponga enfrente. Si tú no te la crees, nadie lo hará. No permitas que amores vacíos, de esos que nomás te calientan la oreja y luego desaparecen, se queden ocupando espacio en tu vida. Buenas noticias: un dinerito que dabas por perdido regresa y te va a caer como agua fresca en día de calor.

Eso sí, pon ojo porque un familiar podría enfermarse —nada grave—, pero vas a necesitar estar al pendiente. Y mucho cuidado con cierta amistad que anda muy pegada a ti, no porque te adore, sino porque quiere sacarte información para después irla a repartir. No sueltes ni migajas, que luego todo se sabe.

También te vas a enterar de cómo tu ex anda moviendo el avispero, pero ni caso; que se entretenga con sus propias broncas. Es momento de que te enfoques en tu cuerpo, tu autoestima y tu salud. La vida te mandará nuevas oportunidades, pero si no las agarras al vuelo, se irán con el viento. Y deja de dramatizar si algo no sale a la primera; inténtalo las veces que sea necesario, que “el que persevera, alcanza”. Eso sí, bájale dos rayitas a los cambios de humor, porque tu familia no está para soportar telenovelas diarias.

Tauro

No permitas que nadie te robe la paz, y menos personas que no te aportan ni un buen consejo. Los cambios que están ocurriendo en tu carácter y tus amistades no son para asustarte, son para abrirte la puerta a nuevas experiencias y relaciones más sanas. Es hora de dejar la rutina y animarte a moverle al gallinero para que salgan cosas diferentes.

No te quedes con ganas de nada; la vida es corta y hay que disfrutarla con lo que haya, aunque sea puro frijol con tortilla. En los negocios vienen mejoras notables y hasta la posibilidad de una venta importante que te dejará más que conforme. Pero ojo con tu orgullo, que es tu cruz: te cuesta pedir perdón y no das el primer paso hasta que el otro se arrastra.

No pierdas el piso por nadie. Antes de tomar decisiones, analiza todo en frío, que luego lo caliente lleva a errores. Alguien del pasado podría reaparecer en próximos días, ya sea en persona o por mensaje. No permitas que te saque de tu paz ni que te haga retroceder. Además, se ve embarazo o nacimiento en tu círculo cercano; prepárate para festejos y chismes de familia. Recuerda: “quien vive de recuerdos, pierde el tren del presente”.

Géminis

Deja de pensar que el mundo va a cambiar por sí solo; si quieres que tu entorno sea distinto, empieza moviendo tus propias piezas. Y no intentes cambiar la vida de los demás, porque eso te traerá más pleitos que soluciones.

En el amor, se acercan oportunidades de encuentros apasionados, pero no olvides darte tu lugar; si no te respetas, nadie lo hará. Ojo con tus finanzas, porque podrías tener pérdidas por inversiones mal planeadas o compras impulsivas que después te pesen. En lo laboral, todo pinta bien, pero si buscas un cambio, las oportunidades llegarán antes de lo que crees.

La suerte en juegos de azar te sonríe, así que un billetito no estaría de más. Cuida tu humor, porque podrías amargarte por tonterías que ni valen la pena. El amor se presentará complicado, con caminos confusos y dudas, pero recuerda: lo que es para ti, ni aunque te quites, y lo que no, ni aunque te pongas. Y por favor, “no quieras estar en todos lados, porque quien mucho abarca, poco aprieta”.

Cáncer

Quien te quiera, que lo demuestre con hechos, y quien no, que se haga a un lado. Se viene fiesta, salida o reunión, y hasta la posibilidad de una noche de pasión con una amistad con la que ya hay historia y química desde hace tiempo.

Aprende a deslindarte de problemas ajenos; no todos los cuentos que te cuentan necesitan que tú te metas. No intentes cambiar la forma de pensar de los demás, porque cada cabeza es un mundo y eso solo te traerá discusiones con amistades o familia.

Esa actitud conformista que antes te frenaba quedará atrás; ahora tendrás carácter para mandar a volar a quienes quieran verte caer. Tu miedo ya no es quedarte solo(a), sino que te vuelvan a fallar como en el pasado. Sin embargo, no todos son iguales; no cierres puertas por desconfianza. Vive el momento, cuida tu corazón y recuerda: “quien se encierra por miedo, se pierde lo bueno”.

Piscis

Si quieres mejorar tus ingresos, sí hay manera, pero no esperes que el dinero te caiga del cielo como; tienes que mover las aguas tú mismo(a). Se vienen dos oportunidades laborales muy tentadoras y tendrás que elegir con la cabeza, no con el corazón, porque una te dará estabilidad y la otra podría llenarte de estrés. Mide bien antes de decidir, que no todo lo que brilla es oro.

Días alegres se acercan y traerán la oportunidad de reflexionar sobre lo que de verdad quieres para sentirte pleno(a). Hay planes de viaje con amistades que te van a emocionar, y es probable que por fin conozcas en persona a alguien con quien llevas tiempo hablando por redes sociales. Esa cita podría ser más intensa de lo que imaginas, pero ve sin expectativas desmedidas para no salir decepcionado(a).

Cuida lo que comes, que últimamente le has dado duro a la tragazón y tu estómago podría pasarte factura; ojo con mariscos o comidas pesadas. No descuides tu figura, porque si subes ahora, bajarlo después será doble de difícil. En el amor, si tu pareja no te dice “te amo” a diario, no significa que no lo sienta; no todos expresan igual sus sentimientos. Deja de imaginar problemas donde no los hay y disfruta lo que sí tienes. Y recuerda: “quien se la pasa contando defectos, no ve las virtudes que tiene enfrente”.

Acuario

Es momento de creer en ti y en esa capacidad que tienes para lograr lo que te propongas, porque este mes el viento sopla a tu favor. No permitas que nadie apague tu luz ni te robe la alegría que tanto te ha costado. Si tu pareja anda distante, no te lo tomes personal de inmediato; a veces la gente necesita espacio para aclarar su mente, y presionar solo empeora las cosas.

No prestes oído a chismes de familia o de trabajo, porque la mitad son inventos y la otra mitad exageraciones que solo buscan verte inquieto(a). Eres como una esponja, absorbiendo la energía de todo lo que te rodea, así que procura que tu círculo esté lleno de gente que te nutra y no que te deje seco(a).

No te preocupes por quienes te dañaron; el karma y la vida ya tienen preparado el ajuste de cuentas, y tú no tienes que mover un dedo. En lo económico, vienen ganancias importantes, especialmente si te dedicas a ventas o comercio, y podrías cerrar un trato que te deje más de lo esperado. Agosto es para usar tu olfato y atreverte a arriesgarte, pero siempre con estrategia. Y recuerda: “el que no arriesga, no gana, pero el que se avienta sin ver, se hunde”.

Capricornio

Date la oportunidad de demostrarte que puedes lograr todo lo que te propongas, aunque el camino parezca empinado. No sigas esperando a esa persona que te mueve el tapete; sus intereses no incluyen nada serio contigo. Es de esas que prenden varios boiler y no se meten a bañar, así que no gastes energía.

Si vas a buscar a alguien de tu pasado, que sea solo para cerrar ciclos y dejar todo en paz, no para revivir lo que ya te hizo daño. No te lamentes por lo que no tienes todavía; si trabajas con constancia, para mediados de octubre verás cómo las cosas empiezan a acomodarse.

En este mes, tu familia debe ser prioridad: dedícales tiempo y atención, que después podrías lamentarte si no lo haces. También es buen momento para poner orden en tu casa y en tus finanzas; tira lo que no uses y haz espacio para lo nuevo. Aprovecha la energía de agosto para ponerle acción a tus ideas y dejar de postergar. Recuerda: “la disciplina vence al talento cuando el talento se confía”.

Sagitario

Ponerte en primer lugar no es egoísmo, es supervivencia, y este mes tendrás que recordártelo más de una vez. Cuida tu paz como cuidas tu cartera en un mercado lleno; no dejes que amores fugaces te hagan perder el equilibrio. En el trabajo, la estabilidad se mantiene y para finales de octubre llega una noticia que podría darte un cambio positivo en tu rumbo profesional.

Estos días podrían traer nostalgia al recordar personas que ya no están; es natural, pero no te quedes atado(a) al pasado. Guarda un poco de dinero porque a mediados del mes que entra puede surgir una inversión que te convenga y que abra un nuevo capítulo para ti.

Cuida tu alimentación y busca descanso de calidad; las vueltas que le das a la cabeza antes de dormir te están robando sueño y hasta juventud. Se avecina un cambio grande que te beneficiará, pero tendrás que dar el paso con determinación, sin titubeos. Y recuerda: “más vale paso firme que carrera apresurada, porque lo seguro no se lo lleva el viento”.