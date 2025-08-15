Los signos zodiacales con mala suerte en el amor y la amistad

Cada signo del zodiaco posee una energía única que influye en cómo se relaciona con los demás.

Mientras algunos parecen tener un don natural para atraer amistades y romances sinceros, otros atraviesan repetidos desafíos en estos aspectos.

Cuando hablamos de “mala suerte” en el amor y la amistad, no significa que estos signos estén destinados al fracaso emocional, sino que suelen encontrarse con personas que no corresponden a su nivel de entrega o compromiso.

A continuación, conoce qué signos son los más propensos a vivir estas experiencias y cómo pueden transformar su destino, según los astrólogos.

Los signos más desafortunados en relaciones y amistades

1. Escorpio

Escorpio es profundo, apasionado y extremadamente leal. Sin embargo, su intensidad emocional puede resultar abrumadora tanto en el amor como en la amistad.

Tienden a detectar falsedades al instante, lo que provoca rupturas abruptas.

Consejo astrológico: Aprender a dar espacio y no exigir reciprocidad inmediata puede suavizar sus relaciones.

2. Virgo

Virgo busca la excelencia, y esa exigencia también la aplica a las personas cercanas. En el amor, espera compromiso absoluto; en la amistad, espera lealtad sin fallos. Esto puede generar fricciones y alejamientos.

Consejo astrológico: Practicar la tolerancia y enfocarse en las virtudes de los demás ayudará a atraer vínculos más duraderos.

3. Capricornio

Capricornio es un signo que pone sus metas personales por encima de todo. Esto, aunque admirable, a veces deja poco espacio para cultivar romances o amistades profundas.

Consejo astrológico: Reservar tiempo para las personas importantes y expresar afecto de forma constante hará que sus relaciones prosperen.

Astrología y mala suerte en el amor y la amistad

Según la astrología, existen varios factores que pueden explicar por qué ciertos signos enfrentan más obstáculos en estos ámbitos, entre ellos, destacan:

Saturno: este planeta, que gobierna la disciplina y el karma, impone pruebas y lecciones duras en el terreno emocional.

Luna: el astro que rige las emociones y mundo interno, puede generar inseguridades que dificultan la apertura emocional dependiendo en dónde se ubique en tu carta natal.

Ciclos planetarios: algunos tránsitos planetarios impulsan a cortar lazos con personas que ya no aportan dejando sensación de soledad temporal.

Estos ciclos no son permanentes y, de hecho, ofrecen la oportunidad de construir relaciones más auténticas y estables a largo plazo.

Cómo cambiar la mala suerte en las relaciones

Si bien depende de muchos factores, la astrología nos da algunos consejos para cambiar la energía que puede causar estos conflictos.

Si eres de los signos que atrae la mala suerte en el amor y la amistad, recuerda:

Enfócate en tu energía personal

Tanto el amor como la amistad se nutren de reciprocidad. Mantener una actitud abierta y positiva es clave para atraer personas alineadas con tus valores.

Pon límites claros

Las relaciones fallan cuando no se establecen expectativas desde el inicio. Ser honesto y comunicar lo que puedes dar evita decepciones.

Aprovecha tránsitos favorables

Momentos como Júpiter transitando por tu casa 7 (pareja) o casa 11 (amistades) pueden marcar el inicio de conexiones profundas y duraderas.

Sigue leyendo:

• Signos del zodiaco con el mejor carácter, según la astrología

• Los signos del zodiaco que no obedecen reglas, según la astrología

• Qué signos tienden a estar de mal humor, según astrólogos