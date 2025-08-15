Miami: pronóstico del tiempo para este viernes 15 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 15 de agosto indica que la temperatura alcanzará un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 80 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:54 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:57 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos nubes y claros con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 79 y los 90 grados Fahrenheit (26 y 32ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 80%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

