Chuck Schumer acusa a Donald Trump de “vender” a Ucrania

Después de la reunión sostenida en Alaska entre Vladimir Putin, mandatario de Rusia, y el presidente Donald Trump, donde el republicano anunció su intención de poner fin de manera definitiva a la guerra con Ucrania a través de un acuerdo de paz sin antes implementar un alto al fuego temporal, Charles Ellis Schumer, líder de la minoría del Senado, le recriminó por inclinar la balanza en favor del Kremlin.

Bajo la óptica de Trump, después de más de tres años del conflicto bélico que se vive en territorio ucraniano, un alto al fuego no resulta la ruta más viable para finiquitar el problema y, aunque le impidió a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, estar presente en la reunión entablada con Putin, prácticamente da por hecho que él también está de acuerdo.

“Todos decidieron que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se sostiene”, escribió el neoyorquino en la plataforma Truth Social.

Chuck Schumer asegura que la posición asumida por Donald Trump permite que Vladimir Putin tenga legitimidad en el escenario global. (Crédito: Jae C. Hong / AP)

Al respecto, Chuck Schumer arremetió en contra de Donald Trump al asegurar que cedió a los intereses de Vladimir Putin.

“En lugar de apoyar a Ucrania y a nuestros aliados, Trump se alió con un autócrata que ha aterrorizado al pueblo ucraniano y al mundo durante años. Parece que Trump le dio a Putin legitimidad, un escenario global, cero rendición de cuentas y nada a cambio”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

El demócrata anticipó que haberle dado la espalda al pueblo ucraniano sería uno de los grandes impedimentos para impedirle aspirar al Premio Nobel de la Paz del que tanto asegura ser merecedor.

“Una vez más, Trump está traicionando a Ucrania y se está doblegando ante el dictador Putin. No hay Premio Nobel de la Paz por eso“, subrayó.

Cabe señalar que está prevista una reunión entre Donal Trump y Volodymyr Zelensky a celebrarse el lunes en Washington, donde la posición inicial del líder ucraniano es negarse a ceder el territorio al que aspira Rusia.

