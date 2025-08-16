Elizabeth Gutiérrez conquistó Miami con un look digno de pasarela

Siempre dispuesta a hacer partícipe al público de todas sus aventuras, la actriz Elizabeth Gutiérrez recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dar una mirada a su más reciente aparición pública. Allí, la estrella de la pantalla chica dio una cátedra de estilo y sensualidad que no pasó desapercibida para sus fanáticos más fieles, ¡sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En esta ocasión, la protagonista de historias como “El Rostro de Analía” y “” colocó un carrusel de imágenes con las que inmortalizó su participación en el evento organizado por la Corporación de Turismo de la República Dominicana en Miami.

Elizabeth Gutiérrez no falló en desatar suspiros entre los asistentes a la velada y los internautas que vieron su publicación. Y es que la famosa de 46 años optó por un vestido que resaltó sus atributos y demostró por qué es considerada una de las mujeres más bellas de la industria de entretenimiento latino en EE.UU.

Este consistió en un vestido Dolce & Gabbana, cuyo estampado con rosas rojas oversized, escote pronunciado y abertura peligrosa en la parte inferior de la pieza evidenciaron su torneada figura, producto de su estricta rutina de ejercicio.

Como complementos de su propuesta en moda, Gutiérrez lució su larga melena castaña en un lacio brilloso, mientras que su maquillaje se convirtió en la estrella del show gracias a sus pronunciadas sombras marrones y labios rojos. En cuanto a accesorios, la artista optó por anillos y unos pendientes en color plata.

Es así como la sección de comentarios bajo las imágenes se llenó de mensajes de cariño y uno que otro piropo en el que se hizo hincapié en su disciplina para mantenerse despampanante a sus casi 50 años.

“En verdad Eli es muy hermosa”, “Sigue brillando con esa luz propia”, “Tan elegante, bella y educada. Toda una reina mi Eli”, “Siempre bella, te mereces toda la felicidad del mundo”, “Elegancia y belleza, simplemente espectacular”, “Demasiado linda” y “Todas queremos ser ella cuando seamos grandes”, son algunas de las reacciones que se registraron en las plataformas digitales.

Seguir leyendo:

• Elizabeth Gutiérrez confiesa si su hija seguirá los pasos de Lina Luaces en Miss Universo

• Elizabeth Gutiérrez dedica conmovedor agradecimiento a sus fans

• Elizabeth Gutiérrez agradece ser Sara en “Velvet: El nuevo imperio”