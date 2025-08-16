Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de agosto de 2025

ARIES

Mijita, la vida no se detiene y este 16 de agosto te pone en bandeja de plata la oportunidad de hacer cambios que llevas tiempo postergando. Vienen oportunidades de crecimiento en los negocios, pero no basta con soñar, hay que ponerse las chanclas bien apretadas y caminar firme. Si de veras quieres ver resultados, échale empeño y disciplina, porque el dinero no cae del cielo nomás porque sí.

Ojo con lo que comes, criatura, que no todo lo que venden en la calle está bendito. Evítate un susto estomacal y cocina algo en casa, porque hasta un taquito mal parado puede mandarte derechito al hospital. Y no me digas que no te lo advertí. Aprende también a soltar responsabilidades que no son tuyas, porque la costumbre de cargar pecados ajenos nomás te cansa y no te deja avanzar en tus propios sueños.

Una noticia que esperas desde hace mucho llegará cuando menos lo pienses, pero no quieras correr antes de caminar, que lo bueno tarda pero llega. Si tienes un viaje en mente y no te late del todo, mejor no lo hagas, porque las prisas y las dudas nomás acaban en enredos. Y cuidado en el amor: si tienes pareja, fíjate bien, porque el río anda sonando con rumores de infidelidad y ya sabes lo que dicen… cuando el río suena, agua lleva.

Color del día: Rojo vino.

Números de la suerte: 12, 24 y 56.

TAURO

Ay mi toro, el amor se te va a reflejar en estos días de todas las formas: en un abrazo de familia, en un consejo de una amistad sincera o en los ojitos de alguien que anda rondando con más ganas que miedo. Disfrútalo, pero no te me precipites, que lo bueno se cocina a fuego lento.

Traes la cabeza hecha bolas porque no sabes qué decisiones tomar sobre tu futuro, pero no quieras correr antes de tiempo. La vida es como la masa del pan: si no la dejas reposar, no sube. Es normal que algunos días te levantes sin ganas de nada, como si la vida no te supiera, pero recuerda que hasta las nubes grises cargan agua que al caer limpia el cielo. Poco a poco, mijo, vas a empezar a ver la luz.

Eso sí, la paciencia será tu tarea pendiente, porque pronto te toparás con gente que habla nomás por no dejar y podrían sacarte de tus casillas. Respira, cuenta hasta diez y sonríe, que nadie merece tu coraje. Cuida también los dineros, porque se vienen gastos que no podrás esquivar, y más vale estar prevenido que andar empeñando hasta el molcajete. Y aguas con golpes y caídas, porque los accidentes estarán a la orden del día; camina con cuidado, no quieras andar volando si ni alas tienes.

Color del día: Verde jade.

Números de la suerte: 9, 18 y 34.

GÉMINIS

Criatura este día la vida te trae cambios importantes y lecciones de esas que se quedan tatuadas. Eso sí, pon mucha atención al manejar o al viajar, porque los accidentes automovilísticos estarán rondando y más vale prevenir que lamentar.

No es momento para andar moviendo casas o propiedades, ni compres ni vendas, porque podrías perder más de lo que ganas. Mejor aguanta tantito, que todo llega cuando debe. Y por favor, deja de aparentar frente a los demás, porque el que te quiere te acepta como eres, y el que no, que se forme en otra fila.

Vienen días para mentalizar tu futuro, pero no basta con soñar despierto: ponte a trabajar en lo que quieres, porque los sueños sin acción son puro cuento. Una visita inesperada de familia o amistades que hace mucho no veías te va a alegrar el corazón y te hará recordar que lo más valioso no siempre es el dinero.

No te compliques con problemas que sí tienen solución, lo que hace falta es que te decidas a resolverlos. Y ya deja de ser tu peor juez, porque te criticas tanto que ni tus enemigos lo harían mejor. En el trabajo, cuidado con chismes y malos entendidos, porque un comentario fuera de lugar podría enredarte con jefes o compañeros.

Color del día: Amarillo brillante.

Números de la suerte: 3, 15 y 29.

CÁNCER

Ay mi querido cancer de chava, has sabido quitarte obstáculos como quien barre la casa con ganas, y ahora estás entrando a una etapa bonita donde lo que parecía imposible empieza a resolverse. Este día te darás cuenta que lo que importa no son las críticas ajenas, porque la gente habla aunque no le den permiso. No dejes que los chismes manchen tu nombre ni el de tu familia; tú sigue derecho y sin voltear.

Alguien cercano va a pedirte ayuda, y si puedes, dásela sin miedo. Hoy por ti, mañana por mí, porque la vida es rueda y nunca sabes cuándo vas a necesitar una mano. En el amor, esa persona que te ronda podría dar un paso serio hacia ti, y aunque lo dudes, estás en buen momento para formalizar algo bonito.

También estás en etapa de resolver problemas, y aunque a veces te sientas cansado y con la cabeza llena de preocupaciones, confía: todo se irá acomodando poco a poco. Si en la noche no logras dormir porque las ideas no te dejan en paz, bájale dos rayitas: un té de lavanda o una esencia relajante será tu mejor remedio. Recuérdalo: no hay carga pesada si aprendes a soltar lo que no te corresponde.

Color del día: Plata.

Números de la suerte: 11, 20 y 37.

LEO

Mira Leo, el amor es pa’ disfrutarlo, no pa’ sufrirlo. Si esa relación te trae más lágrimas que sonrisas, ponte a meditar si de veras vale la pena seguir ahí, porque el amor debe ser abrazo, no cadena. Este día te recomiendo abrir bien los ojos, porque en el terreno laboral y de negocios puede haber traiciones, pérdidas o hasta robos. No confíes a ciegas ni en tu sombra, que hasta ella se te esconde cuando anochece.

Pon atención a tus dineros, porque andan más escurridizos que agua entre los dedos. Cuida tus pagos, intereses y compromisos, que de lo contrario te puedes ahogar en deudas. En lo familiar, alguien cercano necesitará de tu apoyo y tú sabrás exactamente quién es, así que no cierres el corazón.

En el amor, cuidado con andar ocultando cosas a tu pareja, porque una mentira chiquita se convierte en tormenta, y luego ni cómo salir del agua. Aprovecha que es buen momento para crecer profesionalmente: un curso, una capacitación o un nuevo proyecto pueden abrirte caminos. Y no te olvides de la diversión, que la vida no es puro trabajo; reúne a tus amigos, rompe la rutina y échate unas risas, que eso también alimenta el alma.

Color del día: Dorado.

Números de la suerte: 4, 16 y 32.

VIRGO

Mi querido Virgo, vienen cambios fuertes en tu trabajo, y más vale que los manejes con cabeza fría para que no te perjudiquen. No sufras de más por cuestiones amorosas: si no tienes pareja, dale tiempo al tiempo, porque picar aquí y allá nomás te hará perder energías. Ahorita la vida te pide enfocarte en ti, en construir tu felicidad sin necesidad de tener a alguien a tu lado.

En este día el consejo es claro: ponte a trabajar en lo que deja y no en lo que ap3ndeja, porque luego andas invirtiendo tiempo en cosas que no valen ni un frijol y te olvidas de lo que sí puede rendir frutos. Cuidado con los chismes de vecindad dentro de tu propia familia, porque podrían lastimarte más de la cuenta.

En los juegos de azar, hay buena estrella para números terminados en 12, 45 y 78, así que no te sorprenda un golpe de suerte. Eso sí, alguien podría decepcionarte, y sentirás esa puñalada en lo más hondo. Mide tus palabras, porque a veces eres más brusco que machete sin filo, y sin querer lastimas a los que más quieres.

En familia, un embarazo podría estar a la vuelta de la esquina, y si no es lo que esperas, cuídate bien. Además, trabaja en tu seguridad personal, porque esa falta de confianza es la piedra en el zapato que no te deja avanzar en tus relaciones. Levanta la cabeza, mijito, porque quien no se quiere, nadie más lo va a querer como merece.

Color del día: Azul marino.

Números de la suerte: 12, 45 y 78.

LIBRA

Mi vida, ya deja de darle tantas vueltas a los asuntos y ponte a decidir de una vez, porque el futuro no se construye con dudas, sino con pasos firmes. Este día es ideal para enfocarte en tus sueños y trabajar en esos proyectos que pueden traerte grandes ganancias. No te me distraigas en tonterías, que el tiempo perdido ya no regresa.

Aprovecha este ciclo como un renacer, porque esta etapa trae la energía de poner manos a la obra. En el amor, si no estás segura de esa persona que tienes a tu lado, mejor no sigas perdiendo tu tiempo; pasa la página y busca tu paz.

Ten cuidado con lo que dices y con lo que escuchas, porque hay gente que habla bonito frente a ti, pero por detrás busca manipularte para su conveniencia. No cargues culpas ajenas, cada quien debe rascarse con sus propias uñas.

En estos días, recuerda los consejos de esa amistad sincera que siempre te ha hablado con la verdad, porque ahí está la clave para mejorar tus relaciones, negocios y hasta tu forma de ver la vida. No ignores esa voz de la experiencia, porque a veces una buena palabra vale más que un costal de oro.

Color del día: Rosa palo.

Números de la suerte: 8, 17 y 39.

ESCORPIÓN

Mi escorpión, este día te vas a dar cuenta que no todos los que se dicen amigos lo son. Los chismes estarán a la orden del día, y muchos solo buscarán ponerte en mal, así que cuida tu lengua y tus secretos, porque cualquier palabra mal dicha se usará en tu contra.

Cuidado también con los dineros, porque vienen gastos que no esperabas y podrías andar apretado. No es momento de mirar atrás ni de vivir de recuerdos, la vida se saborea en el presente. Deja de dar explicaciones a quien no las merece, y disfruta lo que tienes hoy, aunque sea poquito, porque lo que se vive con alegría siempre rinde más.

En el amor, aguas con los encuentros pasajeros, porque tu necesidad de cariño podría hacerte confundir un rato de pasión con una historia de vida, y no es lo mismo, mija. También podrían surgir compras de última hora que te metan en aprietos económicos, así que piensa dos veces antes de soltar la cartera.

Y ojo: podrías estar pensando mal de alguien de tu familia o de una amistad, pero no te dejes llevar por ideas equivocadas. Aclara las cosas antes de hacer un juicio, porque a veces lo que creemos es humo, y la verdad está en otro lado.

Color del día: Negro intenso.

Números de la suerte: 6, 14 y 28.

SAGITARIO

Mijito, los problemas económicos que te han traído de cabeza comenzarán a resolverse poco a poco en este plazo, pero no quieras que todo se acomode de un día pa’ otro. La paciencia será tu mejor aliada, aunque sé que eso a ti casi no se te da.

Te llegarán noticias que has esperado desde hace tiempo y que traerán un respiro a tu vida. No te dejes llevar por las palabras dulces de otros, porque al final, las decisiones que importan son las tuyas, y los errores también serán tuyos. Aprende a confiar en tu voz interior y no en la lengua ajena, que muchos hablan de más y hacen de menos.

Es momento de cuidar tu entorno, porque las decepciones llegan cuando uno baja la guardia. En el amor, no pongas tu felicidad en manos de alguien que ni sabe qué quiere. Si esa persona no te da paz, mejor dile adiós, porque la vida es corta y tu tiempo vale oro.

También es época de darle carpetazo al pasado y empezar de cero, así como cuando uno limpia la casa y tira lo que ya no sirve. Hoy la vida te dice que no necesitas de nadie para ser feliz, porque quien no brilla solo, menos lo hará acompañado.

Color del día: Morado.

Números de la suerte: 12, 21 y 45.

CAPRICORNIO

Ay, mi cabrita, sé que andas en una etapa dura con los dineros y hasta con el corazón, pero recuerda que todo es temporal, y que después de la tormenta siempre sale el sol, aunque a veces se tarde en aparecer. Este día te pide calma y confianza en que las cosas irán mejorando poco a poco.

Habrá días en los que te sentirás achicopalado, como si la vida se ensañara contigo, pero no es así. Son pruebas que te forjan y te enseñan a valorar lo que sí tienes. Recuerda: cuando la noche está más oscura es porque el amanecer ya viene cerquita.

Confía más en ti, criatura, y no dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Porque quien no reconoce tu brillo, simplemente no merece estar a tu lado. Un cierre de ciclo viene en camino y te abrirá puertas a una etapa llena de cambios positivos.

No te me desesperes, que tu esfuerzo pronto será recompensado. Aprende a caminar con paso firme y no te detengas por los obstáculos, porque eres más fuerte de lo que tú mismo crees.

Color del día: Gris plata.

Números de la suerte: 10, 23 y 41.

ACUARIO

Mi vida, este día es tu momento, aunque tú todavía no lo veas claro. Ahora que la vida empieza a darte estabilidad, no le busques tres pies al gato ni te me sabotees con pensamientos negativos. Agradece lo que tienes y deja de quejarte por lo que no ha llegado.

Los cambios estarán fuertes, sobre todo en lo laboral y en tus proyectos. Pon toda tu energía en el trabajo o en ese negocio que traes en mente, y deja de perder tiempo en tonterías. No sigas el juego de compañeros que solo buscan arrastrarte a problemas, porque al final el que paga los platos rotos eres tú.

Recuerda: tu rival más grande eres tú mismo. Deja de compararte con otros y concéntrate en superarte. También podrías empezar a planear un viaje, pero antes haz cuentas, porque si no te organizas con el dinero, terminarás con mal sabor de boca.

En el amor, podrías empezar a sospechar de la lealtad de tu pareja. No ignores las señales, porque si el río suena es porque agua lleva. Defiende tu paz, porque no hay tesoro más valioso que ese.

Color del día: Turquesa.

Números de la suerte: 2, 19 y 36.

PISCIS

Mi pececillo, si andas sufriendo por un desamor o una ruptura, ya no llores por lo que no tiene remedio. Este día es para que pienses qué quieres de tu vida y des el siguiente paso sin miedo al qué dirán. La gente siempre hablará, pero quien vive tu vida eres tú, no ellos.

Traes la energía baja porque sientes que tus sueños no se cumplen, pero ten calma, que las cosas llegarán a su tiempo. No permitas que el pasado te quite la paz, suelta lo que ya no sirve y concéntrate en lo que sí te da alegría.

El dinero llegará de manera inesperada, como agua fresca en el desierto, y te dará un respiro. Pero no quieras resolverle los problemas a medio mundo, porque bastante tienes con los tuyos.

En familia, recibirás noticias antes del fin de semana que te pondrán a pensar. También habrá invitaciones a salir, y hasta una boda o compromiso en el horizonte. Acepta lo que te alegre el corazón, porque la vida es corta y la felicidad no toca dos veces a la misma puerta.

Color del día: Blanco perla.

Números de la suerte: 7, 28 y 44.