Joven futbolista es detenido por ICE en una parada de tráfico tras dejar a su madre en el trabajo 

La mañana del 8 de agosto se convirtió en un episodio inesperado para Roberto Itzep-Caba, un estudiante de 18 años de la Toombs County High School en Georgia. El joven, conocido por su trayectoria como atleta, fue detenido por agentes de ICE después de una parada de tráfico de rutina mientras conducía rumbo a la escuela.

El arresto generó conmoción en la comunidad, pues Itzep-Caba tenía una vida estable en el condado y un historial intachable como estudiante y deportista. Ante esto, su familia, compañeros y vecinos han iniciado una campaña de apoyo para enfrentar el proceso legal que enfrenta desde entonces.

Una infracción que terminó en detención

De acuerdo con Newsweek, Roberto fue detenido tras no pararse completamente en una señal de alto, justo después de haber dejado a su madre en el trabajo y mientras se dirigía a la escuela en su segundo día de clases. Lo que parecía una parada menor terminó en su arresto inmediato, con esposas y frente a otros estudiantes.

Los cambios en las políticas de migración llevan como fin reducir la migración. (ICE) Crédito: ICE

La novia del joven, Maritza Zamorano, relató a Newsweek que nunca había sido detenido mientras conducía y que en esta ocasión no recibió advertencia alguna antes de ser arrestado. En cuestión de minutos, la infracción de tránsito se transformó en un proceso migratorio que lo dejó bajo custodia de ICE, sin que su familia supiera con certeza a dónde sería trasladado.

Un referente en la escuela y en el deporte

Roberto llegó a Estados Unidos desde Guatemala a los cuatro años y ha vivido durante 14 años en el condado de Toombs, donde construyó prácticamente toda su vida. Pese a lo anterior, su situación migratoria no avanzó durante todos estos años.

En la escuela se destacó como estudiante comprometido y atleta consumado, formando parte del equipo de fútbol y del equipo de cross country. Uno de sus mayores logros llegó en 2024, cuando integró la plantilla que llevó a la Toombs County High School a conquistar el primer campeonato estatal de fútbol en la historia del plantel. Su dedicación y liderazgo lo convirtieron en un ejemplo dentro y fuera de las canchas.

Reacciones y apoyo comunitario

Maritza, su novia, creó una campaña de GoFundMeque ha logrado recaudar más de 13,000 dólares de una meta de 15,000, con el apoyo de más de 300 donantes de la comunidad.

En la página de recaudación, Zamorano escribió que “esta es su casa, la única que ha conocido”, y pidió apoyo para que Roberto pueda regresar con su familia. La colecta está destinada a cubrir los gastos de representación legal y asegurar su defensa.

Actualmente, Roberto permanece en detención migratoria bajo custodia de ICE debido a una orden administrativa pendiente desde hace años. Su familia y abogados buscan frenar la deportación y abrir una vía legal que le permita continuar sus estudios y su vida en Estados Unidos.

