Dueño de un restaurante con Green Card en trámite es arrestado en una cita de rutina 

La tranquilidad de una cita migratoria rutinaria se convirtió en una pesadilla para You Chen Yang, un ciudadano chino de 56 años y propietario de un restaurante en Perry, Nueva York.

Y es que luego de más de tres décadas viviendo en Estados Unidos, acudió como de costumbre a una oficina de inmigración y terminó arrestado por agentes de ICE.

El hecho ha generado desconcierto en su comunidad, ya que Yang tenía su permiso de trabajo vigente y acababa de completar el primer paso de su trámite para obtener la Green Card, según informó 13WHAM News.

Las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos abarrotaron la capacidad de los sitios donde tener en custodia a los inmigrantes. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

Una orden que lo persiguió por dos décadas

Yang se presentó el 14 de julio de 2025 en una oficina migratoria local, convencido de que solo cumpliría con un procedimiento rutinario. Sin embargo, al llegar fue detenido con base en una orden de deportación emitida en 2002.

De acuerdo con ICE, la medida se ejecutó “pursuant to a warrant of removal”, lo que significa que existía una orden definitiva de un juez migratorio desde hace más de veinte años. La agencia aseguró que Yang ya había tenido acceso al debido proceso y lo catalogó como alguien que había permanecido prófugo desde entonces.

Originario de China, Yang llegó a Estados Unidos hace más de 30 años y se estableció en el condado de Wyoming, donde abrió el Hong Kong Restaurant, un negocio familiar en la calle principal de Perry.

La voz de su hija

Para su hija Elizabeth, la detención fue un golpe inesperado. Aseguró a 13WHAM News que confiaban en que todo saldría bien porque el abogado les había dicho que no había motivo de preocupación. Ahora, la familia enfrenta la incertidumbre de no saber qué pasará con él.

“Pensamos que todo iba a estar bien”, relató, mientras detalló que mantienen contacto telefónico con Yang y han buscado asesoría legal para intentar detener la deportación. La noticia ha dejado en shock a los suyos y ha provocado solidaridad en Perry.

Entre la ley y el arraigo

En este momento, You Chen Yang permanece bajo custodia en el centro de ICE en Batavia, Nueva York, mientras sus abogados analizan opciones para reabrir su caso o solicitar medidas que frenen la ejecución de la orden del 2002.

El caso ilustra cómo antiguas órdenes migratorias pueden reactivarse incluso cuando la persona ha construido una vida estable en el país. La situación de Yang plantea un debate más amplio: cómo equilibrar la aplicación estricta de la ley con el reconocimiento del aporte de quienes, como él, llevan décadas formando parte de la vida comunitaria en Estados Unidos.

