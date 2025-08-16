Miami: pronóstico del tiempo para este sábado 16 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 16 de agosto indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:54 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:56 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 81 y los 91 grados Fahrenheit (27 y 33 grados Celsius). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 88%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también aumente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

