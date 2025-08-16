Michelle Renaud habló de su química con William Levy en la serie “Camino a Arcadia”

A solo unos días del estreno de la serie “Camino a Arcadia” en la plataforma de ViX, la actriz Michelle Renaud reveló varios detalles de su experiencia durante las grabaciones de este proyecto, incluyendo cómo fue su convivencia con el cubano William Levy. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

De acuerdo con la protagonista de la producción de TelevisaUnivision, formar parte de dicha producción fue un reto desde el día uno. ¿La razón? Había dado a luz a su hijo con Matías Novoa apenas dos meses antes del arranque de grabaciones.

“Cuando me dijo mi mánager que si quería trabajar a los dos meses de haber parido mi respuesta fue: ‘O sea, ¿en qué planeta vives?, ¿nunca has tenido un hijo?, ¿cómo se te ocurre?’. Pero me mandó los guiones y me encantó mi personaje, me encantó la historia, me encantó el elenco“, indicó en entrevista con People en Español.

Y aunque llevar a cabo su labor como mamá a la par de trabajar no fue tarea fácil, reconoce que el profesionalismo y apoyo de sus compañeros fue de gran ayuda: “Cuando terminé sentí tanto agradecimiento y me sentí tan fregona porque creo que es un proyecto que vale mucho la pena”, expresó.

Michelle Renaud y su convivencia con William Levy

Al ser cuestionada sobre su convivencia con William Levy, Michelle Renaud no dudó en expresarle su respeto y admiración por las enseñanzas compartidas: “Es un gran compañero. Tiene obviamente, como todo el mundo sabemos, mucho carisma, talento, pero para mí era algo muy padre porque podíamos construir juntos los personajes“, indicó.

Bajo esta misma tesitura, confirmó que es un gran líder y guía en su labor como productor de la serie de ViX: “Fue una gran sorpresa porque yo estaba con un compañero más, con un actor que estábamos a la disposición de nuestro director, que eso es lo que tiene que pasar. William lo ha dicho: ‘Yo produzco al principio pero después soy actor’. Lo confirmo. Así se maneja“, complementó la joven.

Otro de los temas que la mexicana abordó fue el manejo de las escenas ‘subidas de tono’ dentro de la historia. Al respecto, confesó nunca haberse sentido tan segura y procurada como en esta ocasión.

“Cuando yo había estado trabajando en telenovelas y teníamos escenas de cama de verdad era algo muy incómodo. Para mí siempre ha sido un reto eso porque es muy incómodo el contacto con alguien que no es tu pareja. Y de pronto llego acá y recibo una llamada porque hay coordinadora de intimidad, se llama, entonces, me dice: ‘Acá lo que se trata es que tú como actriz y como actor te sientas lo más cómodo posible y que enseñes hasta donde tú te sientas cómodo contigo”, reiteró.

