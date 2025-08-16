Pablo Guede, técnico del Puebla, se convirtió en el segundo cesado del Apertura 2025

El técnico argentino español del Puebla, Pablo Guede se convirtió en el segundo estratega que pierde el trabajo en el actual torneo Apertura 2025 después de la derrota sufrida este viernes por la noche a manos del Atlético San Luis 2-0 que representó el cuarto tropiezo en cinco juegos disputados de la Liga MX.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)



Una decisión que sorprende en virtud de que la próxima semana el cuadro de la Franja se enfrentará al Seattle Sounders, en los cuartos de final de la Leagues Cup y en donde se pensaba que los dirigentes poblanos aguantarían a su estratega para no experimentar con un nuevo entrenador en la víspera de este importante cotejo.

🇲🇽



Tras la derrota ante San Luis, Pablo Guede 🇦🇷 presentó su renuncia a la dirección técnica del Puebla.



pic.twitter.com/5QbDw2TYRc — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) August 16, 2025

Martín Bravo de la Sub 21 se hará cargo del equipo

Minutos después de la postura de Guede, la directiva del Puebla anunció el cese del estratega que dirigió en el Clausura 2025 y Apertura 2025, que tomaría el cargo interinamente el argentino Martín Bravo que se venía desempeñando como técnico de la Sub 21 de los poblanos en espera de decidir si consiguen los servicios de otro entrenador.

Pero el hilo se cortó por lo más delgado y después de la clara derrota con San Luis, al finalizar el encuentro en la conferencia de prensa, el propio técnico dio a conocer la decisión de la directiva bajo el argumento de los malos resultados que se registraron en esta primera parte del torneo de liga de fútbol de México.

De esta forma, Guede se sumó a Gonzalo Pineda, que la semana pasada renunció con el Atlas al considerar que su discurso e idea futbolística ya no tenía fuerza con los jugadores y que su estilo de juego no concordaba con el plantel que se terminó armando con los rojinegros.

De esta forma, visiblemente abatido, pero sereno, Guede informó al periodismo presente en la conferencia de prensa que: “Se terminó mi etapa en el Puebla, la verdad que estoy superagradecido, con Gabriel (Saucedo), principalmente, por todo lo que me bancó, es una persona superválida con el proyecto que tiene. Al Chiquis (García) también, a todos los empleados del club que, la verdad, me voy con un montón de amigos”, expuso el ahora exestratega de los poblanos.

Pero más allá de las palabras, la realidad es que Guede no le pudo tomar la mano a la Liga MX y mucho menos en este torneo, pues después del estrepitoso 7-0 con los Tigres de la semana pasada, solo era cuestión de una chispa para que le dieran las gracias y eso sucedió en esta quinta fecha al caer con un Atlético San Luis que tampoco pasa por un buen momento.

“Le quiero agradecer a los jugadores, que lo dejaron todo hasta el último momento. Esto es futbol, creo que los resultados no fueron los que queríamos, con la ilusión que estábamos. A otra cosa”, fueron las palabras en la última conferencia como técnico poblano de Guede.

La Leagues Cup pareció un espejismo para los poblanos

Si bien es cierto que en la Leagues Cup, el Puebla pareció tener una mejor cara con dos victorias y una derrota que le permitieron avanzar a la siguiente fase, la realidad es que las dos victorias sobre New York City FC 0-3 y contra Montreal 2-1, no apaciguó las dudas que se avivaron con la derrota en esta misma competencia con el Columbus Crew 3-1.

“Acabo de hablar con Gabriel y se terminó mi etapa en el @ClubPueblaMX, estoy muy agradecido.

Le quiero agradecer de todo corazón a todos los que conforman el club. Le di un abrazo a todos los chicos y me voy con un montón de amigos”



Pablo Guede tras su salida. pic.twitter.com/JI3hEczaZg — Jorge Román Bonilla Waldo (@Ro_Bonilla) August 16, 2025

Todo eso fue sumando en contra de la gestión del estratega argentino español para que al final la directiva del Puebla tomará la decisión de darle las gracias y analizar la llegada de otro estratega para poder enderezar la nave de los poblanos.

Los números totales de Guede en el Puebla fueron de 24 partidos dirigidos, con cinco victorias, tres empates y 16 derrotas, en un rendimiento muy bajo en el proyecto poblano que intentaba crecer y consolidarse a otros niveles.

Seguir leyendo:

– Pablo Guede vuelve a México; ya tiene equipo en la Liga MX

– Balacera retrasó inicio de partido en Puebla; dejó una mujer fallecida

– San Luis apuesta de nuevo por otro técnico español al fichar a Guillermo Abascal

