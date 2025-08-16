Pronóstico del tiempo en Houston para este sábado 16 de agosto

El clima en Houston, Texas, para este sábado 16 de agosto tendrá movimientos de nubes y presencia y ausencia de claros. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 93 grados Fahrenheit (34ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 55 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer dará comienzo a las 06:50 h, mientras que el atardecer se podrá observar a las 20:01 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Pero también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La media de temperatura en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Concretamente, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque a menudo puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses más cálidos, lo que sabemos puede dañar a las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

