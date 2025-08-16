San Antonio, Texas: el tiempo para hoy sábado 16 de agosto

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este sábado 16 de agosto. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 100 grados Fahrenheit (38ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1015.3 hPa, una medición que irá en descenso. El amanecer será a las 07:03 h y el atardecer será a las 20:13 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 10%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 77 y los 100 grados Fahrenheit (25 y 38ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

En verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

