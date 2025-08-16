Senadora demócrata arremete en contra de Costco por negarse a vender pastilla abortiva

Después de que la segunda mayor cadena de almacenes de comercio minorista en Estados Unidos anunció que sus farmacias no pondrían a la venta el medicamento abortivo mifepristona, Patricia Lynn Murray, senadora por Washington, emitió severas críticas en su contra.

A media semana, Costco ofreció una declaración a la agencia de noticias Reuters donde explicaba la razón por la cual no pretendía comercializar la mifepristona.

“Nuestra posición en este momento de no vender mifepristona, la cual no ha cambiado, se basa en la falta de demanda de nuestros miembros y otros pacientes, quienes entendemos que generalmente tienen el medicamento dispensado por sus proveedores médicos”, señaló la compañía fundada en 1983.

Sin embargo, el argumento no le resultó convincente a Patty Murray quien está convencida que el verdadero motivo de Costco es el temor de hacerse acreedor a la ira de los políticos conservadores.

Patty Murray se compromete a no dejar de presionar para existan más establecimientos donde las mujeres puedan comprar pastillas abortivas. (Crédito: Jenny Kane / AP)

“Estoy profundamente alarmada por las noticias que indican que Costco se niega a vender medicamentos seguros, efectivos y legales solo para apaciguar la política de los fanáticos antiaborto.

La mifepristona es segura y eficaz; no podemos vivir en un mundo donde la disponibilidad de atención médica para las mujeres fluctúe según los caprichos de extremistas que quieren negarle el acceso a la atención médica básica.

Exijo que Costco cambie de postura de inmediato: que se atenga a la ciencia y a los hechos, no a las exigencias de los extremistas antiaborto de extrema derecha”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

La demócrata de 74 años advirtió que continuará luchando por dotar de recursos legales a las mujeres para ejercer su libertad de hacer con sus cuerpos lo que mejor les plazca.

“Me niego a quedarme de brazos cruzados y permitir que extremistas de extrema derecha intimiden a las grandes corporaciones y dicten a qué medicamentos pueden o no acceder las mujeres.

Allí donde sea legal, los minoristas y las grandes farmacias deben poner el aborto con medicamentos a disposición de las mujeres que lo necesiten”, enfatizó.

