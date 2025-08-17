Gobierno de Trump demanda a California para poner fin a normas de emisiones para camiones

El Departamento de Justicia demandó a California por su mandato de vehículos eléctricos, buscando poner fin a los estándares de emisiones del estado aplicados a través de su “Asociación para Camiones Limpios”, que exige que una parte de los vehículos pesados sean eléctricos para 2035.

De acuerdo al gobierno de Donald Trump, presentó dos demandas en tribunales federales contra la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) en relación con la aplicación por parte del Estado de las normas de emisiones preexistentes a través de su denominada “Colaboración para Camiones Limpios” con fabricantes de camiones y motores de servicio pesado.

El Departamento de Justicia sostiene que dicha regulación atenta con la libertad de elección del consumidor en vehículos motorizados, dado que incluye acuerdos de fabricantes de camiones importantes como Daimler Truck, Volvo Group, International Motors y PACCAR para seguir las regulaciones del Consejo de Recursos del Aire de California.

Algunas de esas regulaciones, alega, incluyen lograr flotas de camiones sin emisiones para 2045 y vender cantidades crecientes de camiones sin emisiones cada año. En general, con el objetivo de eliminar la venta de vehículos de gasolina para 2035.

Las demandas del DOJ contra California son el último ataque de la administración Trump contra los estándares y objetivos de emisiones del estado, llegando apenas días después de que la Comisión Federal de Comercio (FTC) dijera que la Asociación para Camiones Limpios es “inaplicable.”

Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump anunció que su país abandonaría el Acuerdo de París de 2015, un tratado internacional crucial para limitar el aumento de la temperatura global.

Cabe recordar que durante su primera gestión, Trump ya había retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París y desmanteló más de 100 normativas de protección ambiental en el ámbito nacional.

