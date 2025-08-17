Horóscopo de Mhoni Vidente del 18 al 24 de agosto de 2025

Mhoni Vidente ha consultado sus oráculos para decirle a su signo qué le espera esta semana que corre del 18 al 24 de agosto.

Aries

En la carta del Ermitaño, va a ser el que te va a guiar en esta semana y te recomienda analizar todo lo que estás realizando en este momento y ordenar tu tiempo para que puedas seguir con el éxito en las manos.

Recuerda que tu signo se acelera mucho y eso lo hace estar con más estrés, así que dale tiempo al tiempo y sigue con esa mentalidad de triunfador.

Es el momento de no pedir consejos y sacar desde adentro de tu intuición las respuestas, así que es mejor no platicar tus ideas. Son tiempos de paciencia y constancia en tu vida laboral.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 09, 10 y 15, y tu color es el rojo y verde con cinco golpes de suerte. Tu punto débil es el cerebro y la presión alta; trata de seguir con el ejercicio. Tus signos compatibles son Capricornio, Leo y Virgo, amor verdadero en estos días.

El arcángel Rafael va a ser el que te guíe en estos días; pídele protección que estará contigo siempre y pídele un deseo que será cumplido.

Tu signo está atravesando por decisiones complicadas que tienes que enfrentar para hacer cambiar tu destino. Esta carta te recomienda que no tengas miedo, que la fuerza espiritual estará de tu lado en todo momento.

En cuestiones amorosas, seguirás con tu pareja muy estable, pero te va a buscar un amor del pasado; trata de ya cerrar ese ciclo y estar bien en tu presente.

Yo sé que es difícil para los Aries cortar definitivo con amores del pasado, pero son tiempos de madurar.

Te invitan a salir de viaje en estos días; cuidado con las inversiones, es mejor esperar unos días antes de invertir.

Tauro

En carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna, que es el momento de cambiar tu destino para bien, es decir, que los pensamientos siempre sean positivos y ambiciosos.

Esta carta te da la señal de cerrar ciclos en tu vida y decir: “ya definitivamente eso no era para mí y necesito salir adelante”, que te toca estar arriba y decidir ser exitoso.

También te da la señal de que la buena suerte está de tu lado en cuestiones de juegos de azar, con los números 17, 32 y 35, y tu mejor día es el lunes, así que no lo dudes en jugar tus números mágicos.

Tu punto débil es el estómago e intestino, así que aprende a comer mejor y vivir más saludable. Tu color es el rojo y amarillo; tus signos compatibles son Virgo, Sagitario y Virgo. Cuidado con amores del pasado que solo quieren volver para lastimarte.

El regalo del destino en estos días es decir que lo que esperabas llegará. Seguirás con tu buena suerte en todos los sentidos; el controlar tu mal carácter en las situaciones más difíciles te ha hecho ser mejor persona y avanzar en tu vida.

Recuerda que tu signo es Tierra y eso lo hace siempre avanzar paso a paso. Esta carta también te dice que vas a tener la oportunidad de un mejor trabajo y mejor pagado, así que trata de aplicar en los días lunes y martes para que la suerte esté de tu lado.

También, la carta te dice que debes ya tener una relación más formal en tu vida y dejar a un lado eso de estar saliendo con varios a la vez.

Recuerda que los Tauro los caracteriza su temperamento sexual y por eso siempre buscan varias parejas, pero es tiempo de tener un compromiso más firme. Solo ten cuidado con las caídas en la calle, sé más precavido y, por el momento, no saques ningún crédito; trata de pagar todo de contado.

Géminis

Es la carta del Loco que te guía en esta semana y te dice nuevos comienzos que no tendrán límites para conseguir lo que deseas en la vida; solo mantente positivo y discreto, esa va a ser la fórmula para tener el éxito asegurado. Recuerda que tu signo es volátil y eso lo hace ser indeciso, así que trata de ser constante en la vida.

Se te recomienda un cambio de dirección en lo que estés llevando en el trabajo, es decir, buscar nuevos rumbos de progreso que se te darán sin problema.

Cuidado con las traiciones amorosas, que casi siempre te ven la cara; es mejor no confiar tanto. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 04, 08 y 16, tu color es el verde y blanco, y tu punto débil es el estrés. Trata de hacer más ejercicio y deja ir lo que no era para ti. Tus signos compatibles son Libra y Escorpión. Visualízate siempre en el éxito; esta carta te dice que tengas paciencia, que te va a llegar tu recompensa por tanto esfuerzo en todo lo que has realizado.

Solo ten cuidado con las envidias y el mal de ojo; recuerda que por ser el gemelo eso te hace preso. Por eso te recomiendo que cargues algo de plata para cortar todo lo negativo. No descuides tu relación de pareja, que es la base de tu vida.

Recuerda que tu signo son dos a la vez y siempre vas a necesitar de una pareja a tu lado. Te llega una invitación de una fiesta en estos días en la que te vas a divertir mucho. Te compras ropa o cambias tu look.

Cáncer

En la carta de la Torre, es la que te va a guiar en esta semana y te dice cambios radicales para tener un crecimiento personal positivo. Es decir, que ya no estás estancado en una situación que no te deja avanzar y que puedes seguir adelante con tus proyectos de vida.

Esta carta de la Torre te invita a construir cimientos más firmes y aprender de nuestros errores del pasado.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 11, 14 y 30, tu color es el azul fuerte y marrón, tus signos compatibles son Tauro, Piscis y Escorpión. Amor verdadero en estos días, tu punto débil son las hormonas y el insomnio.

Siempre trata de protegerte de las envidias y del mal de ojo, ya que tu signo es demasiado confiado, y eso lo hace caer presa de situaciones negativas.

Esta carta significa que debes darle más prioridad a todo lo que tienes en planes y no dejarte vencer por cualquier mal comentario que hagan sobre ti.

Te llega un aumento de sueldo y también la carta del tarot te indica que el amor estará en tu puerta para formalizar, que no lo dejes pasar, que es tu tiempo de vivir en pareja.

También te recomienda volver a estudiar y tomar un curso de idiomas y comunicaciones, ya que eso te ayudará mucho en tu futuro. Te invitan a salir de viaje en estos días.

Leo

En la carta del tarot te salió el Sol, que te dice que es el momento de ser grande, que te propongas en tus metas a ser el mejor en todo lo que vayas a realizar, que dejes a un lado lo presumido y el ego, que solo te hace tener obstáculos en tu vida.

Esta carta del Sol, junto a tu cumpleaños, te invita a hacer nuevos retos de vida y llevarlos a cabo; no esperes más, la buena suerte te rodea.

Te invitan a ir a la playa; ve que eso te ayudará a quitarte malas energías y descansar. Decide festejarte y llenarte de regalos que no esperabas. Recuerda que tu signo es uno de los más queridos.

Tendrás cinco golpes de suerte con los números 02, 05 y 26. Tu color es el rojo y blanco; tu mejor día es el jueves. Tu punto débil son las torceduras y los músculos, ten cuidado con lo que cargas.

Disponte a soltar lo que no era para ti; tus signos compatibles son Sagitario y Capricornio. Pídele protección al arcángel Miguel, que vendrá a ayudarte casi de inmediato.

Son tiempos de dejar atrás ese mal amor y amistades que solo vieron interés en ti, y decide ser feliz. Recuerda que es mejor que te quieran a querer, que tendrás el poder suficiente para enfrentar todos tus miedos y salir avante de cualquier situación.

También, esta carta te dice que si tienes un problema legal, saldrás victorioso. También, esta carta te indica que es tiempo de estudiar otra vez y tomar un curso de liderazgo o administración, que eso te ayudará mucho en tu futuro.

Busca a tu familia, que necesita de ti. Trata de dormir más, que tu cuerpo también necesita reponerse de tanta fiesta.

Virgo

En la carta del tarot, el carruaje nos dice que es el tiempo de crecer profesionalmente, es decir, no tener miedo a los cambios y buscar nuevas rutas de progreso. Esta carta del tarot te va a ayudar a tener éxito.

La carta del Carruaje nos dice que es el momento de volver a estudiar y tener una carrera universitaria, ya que eso te ayudará a tener más bases de progreso. Recuerda que el amor no se compra, se da, y que es mejor buscar personas más sinceras contigo.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 24, 35 y 60, tu color es el azul y blanco. Tu punto débil es la migraña y la tensión nerviosa. Te viene un regalo que no esperabas en estos días. Tus signos compatibles en el amor son Sagitario, Capricornio y Tauro.

Recuerda siempre que eres un ser de luz. Esta carta también te avisa que es el tiempo de tomar las riendas de tu vida en todo lo relacionado a tu relación de pareja, así que trata de saber con quién tener esa convivencia y deja que todo fluya en tu vida amorosa.

También te viene un cambio muy positivo en estos días, sobre todo en cuestiones de trabajo, así que aprovecha esta buena racha para poner un negocio o buscar un ascenso.

Trata de no hacerle tanto caso a lo que dicen de ti; recuerda que tu signo atrae mucho las envidias, solo tú no lo hagas más grande esa fuerza negativa.

Libra

En la carta del tarot te sale el as de oros, que te dice que es el momento de crecer económicamente. Que no tengas miedo en adquirir un inmueble, es decir, una casa que es tu patrimonio y eso te hará estar más seguro.

Esta carta del as de oros nos indica que es el momento de hacer una nueva ruta de progreso en tu trabajo o negocio, que se te dará sin problema.

Te llega un dinero extra con los números mágicos que son 11, 34 y 59. Tu color es el verde y amarillo, tus signos compatibles son Acuario, Piscis y Géminis. Tu punto débil son las piernas y tobillos, trata de cuidarte de las caídas.

Tu mejor día es el martes. Tu lema de todos los días es “libérate del miedo hoy”. Tu fuerza como persona se va a elevar al máximo en estos días y podrás tomar la decisión indicada en tu vida personal para avanzar en todo lo amoroso y laboral. Solo trata de no platicar tanto tus planes para que no te los salgan.

Yo sé que es difícil en tu caso por ser muy comunicólogo, pero trata de guardar discreción.

Realizas pagos del pasado y sanarás tu economía. Te recomiendo que tengas una mascota porque tu signo tiene mucha afinidad con los animales y eso te hace estar más en paz.

Te busca tu familia para invitarte a una fiesta. Recuerda que estás en una época de transformación y dejarás todo lo negativo atrás.

Escorpio

En la carta es As de Espadas que te dice que cortes con todo lo negativo que te rodea, que es el momento de abrazar toda la abundancia y estar en una mentalidad positiva.

En esta semana te llegará una nueva oferta de trabajo que será mejor pagada. Ten cuidado con problemas familiares; trata de no meterte en chismes y mantenerte al margen de todo. Te regalan una mascota que te hará muy feliz.

Tu punto débil son las picaduras de insectos y problemas de piel, trata de ir con tu médico. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 10, 40 y 77, y tu color es el amarillo y naranja. Tus signos compatibles son Escorpión, Piscis y Cáncer. Recuerda que somos lo que pensamos, así que usa más la ley de atracción.

Esta carta te afirma que será una nueva etapa en tu vida amorosa y estarás muy enamorado de tu pareja actual. A los Escorpiones que están solteros les vendrá un amor muy formal, solo recuerda que todo con calma; tu deseo sexual es muy fuerte y eso hace a veces que tus relaciones amorosas no prosperen, así que dale tiempo al tiempo.

Esta carta te indica que es el momento de hacer más amistades y que entres a algún tipo de club para socializar más. En cuestiones de trabajo, vas a tener juntas de última hora para cambios de personal, así que trata de estar al pendiente de tu desempeño laboral, que ya te toca que te den un bono económico.

Trata de dejar un poco el drama en tu vida diaria; yo sé que tu signo es agua y eso te hace así, pero dale un cambio positivo a esa situación.

Sagitario

En la carta del Emperador, que nos dice que es el momento de hacerse grande en la vida y dejar a un lado tu sistema de confort, es decir, arriesgarse, que ganarás. Así que a buscar nuevos trabajos y maneras de tener ingresos, que tu signo le gusta mucho gastar, y eso lo hace siempre estar pensando de dónde sacar dinero.

Te llega la invitación de irte de viaje; diles que sí. Cuidado con las operaciones médicas; es mejor esperar después del día 27 de agosto, que tus energías se alinean otra vez.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 12, 18 y 41, tu color es el azul y amarillo, tu punto débil son los riñones e infecciones. Trata de ir con tu médico. Tus signos compatibles son Libra, Leo y Aries.

Son tiempos de cambios en tu forma de pensar y ser; debes dejar atrás esos rencores para que puedas disfrutar de tu vida en este momento.

Si estás atravesando por una crisis de pareja o un divorcio, esta carta te recomienda que pidas un consejo antes de tomar una decisión o de firmar cualquier documento legal. Recuerda que esta carta también te avisa de cualquier asunto que quieran hacer contra ti.

Trata de tomar vitaminas para que no te sientas tan cansado. Te invitan a un juego deportivo; tú ve que te vas a divertir mucho.

Trata de arreglar todos tus asuntos personales de papelería, como el pasaporte y, sobre todo, el permiso de migración extranjera.

Capricornio

En la carta del tarot, te salió el Mago, que nos dice que son tiempos de madurar; ver hacia el futuro de nuestra vida, es decir, dejar el pasado atrás y vivir el aquí y ahora en progreso.

La buena suerte te rodea para tener un mejor trabajo y más ingresos económicos. Pagas colegiaturas y decides volver a tomar un curso de idiomas, que eso te ayudará en el futuro.

Cuidado con las envidias que tu signo lo rodea; es mejor siempre protegerte y no confiar en nadie.

Tus golpes de suerte son con los números 06, 13 y 30; tu color es el rojo y blanco. Tus signos compatibles son Leo, Virgo y Aries, y tu mejor día es el martes. Cuidado con los fraudes y malas compras; siempre revisa bien todo.

Corta lazos del pasado con amores problemáticos. En tu trabajo, tendrás situaciones de conflicto por cuestiones de chismes; trata de no darle tanta importancia y avanzar.

Mandas arreglar tu carro para venderlo. Cuidado con las traiciones de socios y compañeros del trabajo; trata de no confiarles mucho tus ideas.

Trata de seguir con la dieta y el ejercicio, que ya estás viendo lo mejor. Va a ser una etapa de reinventarse en todos los sentidos.

Acuario

En la carta del tarot, el Juicio te indica que es el momento de resolver todos los problemas que tienes a tu alrededor, así que no tengas pretextos; saca de tu vida todo lo que no sirve y deja atrás las personas negativas que te rodean.

La carta del Juicio te recomienda volver a estudiar un diplomado o maestría que será de buen servicio para tu vida profesional. Cuidado con los chismes y malos comentarios en tu trabajo; trata de no hablar de tus asuntos personales.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 01, 15 y 49, tu color es el amarillo y azul. Tu punto débil es el odio, nariz y boca; trata de ir con tu médico. Tus signos compatibles son Acuario, Tauro y Géminis.

Silencia tu mente antes de dormir para que puedas descansar. Esta carta te indica que vendrá a tu vida un amor del signo de fuego que será muy correspondido y duradero; solo trata de que tú mismo no sabotees la relación amorosa.

En cuestiones de trabajo, trata de discutir con tus superiores para que después no tengas represalias.

Pide unos días de vacaciones para salir de viaje; arregla papeles de cambio de papelería de tu visa y pasaporte. Te llega un regalo que no esperabas, que te dará mucha alegría.

Piscis

En la carta del tarot te salió El Mundo, que nos dice que es el momento de preparar las maletas, que nos vamos de viaje. No lo dudes, es tu tiempo de vacacionar y salir a nuevos rumbos de vida.

Esta carta del tarot te dice que te van a buscar del extranjero para un nuevo contrato de trabajo, que eso te ayudará a tener más ingresos. Si estás arreglando papelería de migración, te dice que esta carta se te dará sin ningún problema.

No tengas miedo a los nuevos retos, que tu buena suerte te ayuda a lograrlos. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 07, 08 y 21; tu color es el rojo y amarillo; tus signos compatibles son Géminis, Cáncer y Escorpión.

Tu punto débil es el intestino y úlceras, trata de comer más saludable. Límpiate, protégete y cuídate de las malas energías. Ya no le digas que no a la buena suerte y no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos, que el tarot te indica que estos días van a ser de abundancia y sorpresas agradables.

Esta carta, junto con tu signo, te dice que debes enfrentar las situaciones amorosas y que no le tengas miedo al qué dirán. Recuerda que tu signo es muy fuerte y es el tiempo de quedarte con esa persona que te hace feliz.

Vas a empezar una nueva etapa de tu vida en todos los sentidos y debes aprender a ser más positivo ante todos los cambios. Es el momento ideal de cambiar tu coche por uno más reciente.