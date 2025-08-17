Madre e hijo de Staten Island detenidos tras mortal carrera callejera en Nueva Jersey

La Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) informó que el 29 de junio, poco después de las 7 p. m., dos vehículos BMW protagonizaron una peligrosa carrera en la Garden State Parkway, en Plainsboro. Uno de ellos, presuntamente conducido por Alvi Limani, de 20 años, zigzagueaba entre el tráfico a más de 180 km/h en una zona limitada a 88 km/h, cuando perdió el control y volcó varias veces.

Como resultado, dos pasajeros —Albion Hysenaj, de 20 años, y otro joven de la misma edad, ambos de Staten Island— fueron expulsados del automóvil. Hysenaj murió posteriormente en el Hospital Universitario Robert Wood Johnson, mientras que el segundo joven permanece hospitalizado con heridas graves.

Los cargos y otros implicados

Limani enfrenta cargos de homicidio agravado, homicidio vehicular, múltiples cargos de agresión imprudente, obstrucción, abandono de la escena de un accidente fatal y conducción con licencia revocada. Su novia, Emily Harrington, de 19 años, que viajaba en el asiento del copiloto, fue acusada de obstrucción y conspiración para poner en peligro a otra persona.

El otro conductor involucrado en la carrera, Jeter Ogando, de 23 años, residente de Perth Amboy, también fue imputado por homicidio vehicular en segundo grado y agresión con automóvil, de acuerdo con Fox News.

La fuga fallida a Miami

Tras el accidente, Limani y su madre, Vilma Vneshta, de 42 años, emprendieron la huida. De acuerdo con la investigación, viajaron a Miami con la intención de salir del país rumbo a Tirana, Albania. Las autoridades revelaron que ambos adquirieron una identificación falsa en Florida, un pasaporte de emisión inmediata y boletos de avión para el mismo día.

El 17 de julio fueron arrestados en la pista de un aeropuerto en Florida. Imágenes de video muestran a la madre y al hijo esposados tras la captura.

Contexto migratorio y detención

Según los registros de la cárcel, Limani y Vneshta figuran como no ciudadanos. La declaración jurada de los detectives señala que Vneshta es albanesa y mantiene vínculos con su país de origen.

Ambos permanecen recluidos en el Centro Correccional del Condado de Middlesex sin derecho a fianza, a la espera de enfrentar el proceso judicial.

