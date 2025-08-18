Abel Sánchez dice que solo el tiempo puede vencer a Oleksandr Usyk

El famoso entrenador Abel Sánchez expresó que solo el tiempo es el único que podría vencer a Oleksandr Usyk, campeón indiscutido de peso pesado, porque no cree que exista algún peleador que pueda superarlo en el ring.

En una entrevista con Seconds Out, Sánchez destacó la dedicación que Usyk y aseguró que el ucraniano ya logró todo lo que quería a nivel profesional, por lo que podría aburrirse y retirarse en cualquier momento.

“Creo que, a estas alturas, solo el padre tiempo podrá vencerlo si sigue entrenando. Es dedicado, y creo que eso, para un entrenador, es algo conmovedor porque no todos los peleadores son tan dedicados, y me alegra oírlo y ver su éxito. Creo que si algo lo vence, será el aburrimiento, ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha logrado, y no hay nada más que hacer”, dijo.

A pesar de su avanzada edad, el invicto Oleksandr Usyk ha dejado claro que todavía le quedan una o dos peleas más antes del retiro y lo más seguro es que lo veamos por algún tiempo más en acción.

En estos momentos el ucraniano podría enfrentar a Joseph Parker, su retador oficial por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pero pidió una extensión del contrato para concretar el combate porque -según el promotor Frank Warren- se lesionó.

Usyk viene de dominar a Daniel Dubois en la revancha tras noquearlo con un gancho de izquierda que lo dejó tendido en la lona. Con esta victoria, el ucraniano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y volvió a convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados, reafirmando su lugar entre los grandes del boxeo en la actualidad.

Joseph Parker es el retador obligatorio de Oleksandr Usyk por la OMB. Crédito: Frank Augstein | AP

Oleksandr Usyk, de 37 años, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutido de peso pesado sigue aumentando su legado en el deporte. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 24 peleas, 15 de ellas por la vía rápida.

