Demócratas de Texas regresan al estado y dejan abierto camino a republicanos para nuevos mapas del Congreso

Tras dos semanas de huelga, suficientes demócratas de la Cámara de Representantes de Texas estuvieron de vuelta en el Capitolio para restablecer el quórum, lo que permite el inicio de la segunda sesión especial.

El regreso se produce tras intensas protestas por la iniciativa republicana de redistribución de distritos electorales del Congreso, lo que potencialmente despeja el camino para que los republicanos aprueben cambios que podrían generarles hasta cinco nuevos escaños en la Cámara el próximo año.

Según un recuento preliminar y no oficial de la lista de asistencia que tomó el presidente de la Cámara de Representantes, Dustin Burrows, y publicado por la legislatura de Texas el lunes por la tarde, 120 miembros respondieron afirmativamente a la lista de asistencia, incluidos 32 demócratas, mientras que otros 30, todos los demócratas, figuran como ausentes.

Posteriormente, la Cámara remitió la nueva versión del proyecto de ley, que incluye nuevos mapas del Congreso, al comité de redistribución de distritos de la Cámara, un trámite procesal previsto que la Cámara debe seguir de nuevo dado que ha comenzado un nuevo período de sesiones legislativas. La Cámara no realizó ninguna votación y suspendió sus sesiones hasta el miércoles.

Burrows dijo que las órdenes de arresto civil siguen vigentes para los miembros demócratas que impidieron que la Cámara alcanzara el quórum durante las últimas semanas.

En tanto, los demócratas no confirmaron ninguna medida específica que planeen tomar dentro o fuera de la Cámara de Representantes, pero afirman que construirán un “argumento legal contra el mapa discriminatorio”. Se espera que los nuevos mapas sean objeto de demandas si se aprueban en la legislatura.

“Acabamos con la sesión especial corrupta, resistimos una vigilancia e intimidación sin precedentes, y movilizamos a los demócratas de todo el país para que se unieran a esta lucha existencial por una representación justa, transformando por completo el panorama para 2026”, declaró el presidente del Caucus Demócrata, el representante estatal Gene Wu, en un comunicado. “Regresamos a Texas con mayor peligro para los aviones republicanos que cuando nos fuimos”.

Por otra parte, en California, días después de que el gobernador Gavin Newsom anunciara formalmente sus planes de presentar nuevos mapas del Congreso a los presionados en noviembre, a diferencia de Texas, la legislatura estatal se reunirá el lunes tras su receso y se dispone a trabajar con celeridad en la aprobación de la legislación para que los mapas se incluyan en la boleta electoral. Los republicanos y los defensores de la manipulación de los distritos electorales planean protestar y denunciar lo que consideran un proceso injusto.

Los gobernadores demócratas de Illinois y Nueva York también han amenazado con responder a Texas de la misma manera, y un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Maryland, controlada por los demócratas, obligaría al estado a cambiar su mapa si otro estado propusiera uno nuevo a mediados de la década. Florida y Misuri, controlados por los republicanos, también estarían considerando la redistribución de distritos antes de las elecciones intermedias.

